旧金山, April 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hagens Berman敦促遭受重大损失的瑞幸咖啡公司（Luckin Coffee Inc.，NASDAQ: LK）投资者 立即上报其损失额度 。法院指定的瑞幸证券欺诈案诉讼截止日期正在迅速逼近。



案件相关的买入期：2019年5月17日 – 2020年4月2日

主原告截止日期：2020年4月13日

登记网站： www.hbsslaw.com/investor-fraud/LK

立即联系律师： LK@hbsslaw.com | 206-268-9390

瑞幸咖啡公司（LK）证券欺诈集体诉讼：

诉状提出，被告在其登记备案和其他公开声明中误导了投资者对瑞幸业务、运营和合规政策的看法。具体而言，被告虚假陈述并隐瞒了以下事实：(i) 瑞幸的某些财务业绩指标被夸大，其中包括每家门店的单日销售额、单件商品的净售价、广告费以及“其他”产品对收入的贡献；(ii) 瑞幸的财务报告夸大了其财务状况，因此并不可信。

“我们把重点放在投资者的损失上，并证实了被告有意操纵瑞幸的财务指标，”负责案件调查的Hagens Berman律师Helen Hsu表示，她可以讲流利的普通话。

如果您在NASDAQ于2019年5月17日到2020年4月2日期间买入瑞幸预托证券（ADR）， 请单击此处与Hagens Berman讨论您的合法权益 ，该律所有律师讲普通话。重要的一点是投资者不必居住在美国即有资格成为主原告。但是，投资者必须在NASDAQ买入瑞幸ADR才能根据《美国证券法》提起诉讼。

举报人：掌握瑞幸非公开信息的人员应考虑选择协助调查或利用SEC举报人计划。根据该新计划，提供原始信息的举报人可能获得总计高达SEC成功诉讼追偿款30％的奖励。如需进一步信息，请致电Helen Hsu，电话：206-268-9390，或发送电子邮件至 LK@hbsslaw.com 。

关于Hagens Berman

Hagens Berman是一家美国律师事务所，在全美8个城市有9家办事处和80位律师。该事务所代表投资者、举报人、工人和消费者参与复杂的诉讼。有关该事务所的更多信息及其成功案例，请见 hbsslaw.com 。如需最新消息，请访问我们的 新闻编辑室 ，或关注我们的Twitter账户 @classactionlaw 。