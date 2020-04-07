加利福尼亚州圣何塞, April 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pixelworks, Inc. （纳斯达克股票代码：PXLW），一家领先的创新视频和显示处理解决方案提供商今日宣布，TCL通讯持续扩展与该公司的合作，以进一步提高其智能手机产品的显示能力和性能。在2019年IFA展期间成功推出首款品牌智能手机的基础上，双方的合作将TCL的显示专业技术和制造领先优势，以及Pixelworks在视频和显示领域22年的创新能力相结合；Pixelworks已成为智能手机显示屏领域最佳色彩、运动图像和清晰度的代名词。TCL 10 Pro、10L和10 5G是两家公司扩展合作关系后开发的首批手机。



根据思科系统公司(Cisco Systems, Inc.) 2019年发布的一份研究报告，到2022年，智能手机在全球视频消费中的占比预计将达到惊人的50%，而2017年仅为23%。随着5G时代的到来，移动设备能够访问更丰富的视频和游戏内容，消费者将要求智能手机具有更先进、更高性能的显示屏，使视频和游戏内容在支持HDR功能的高级屏幕上得到最好的视觉质量效果。

此次扩展的合作伙伴关系旨在通过紧密合作进行端到端显示性能优化来应对这些挑战，这些性能优化利用了Pixelworks先进的移动处理器和软件技术，例如HDR色调映射、SDR转HDR、高效色彩校准、锐度和对比度增强。

“我们期待与TCL结成长期合作伙伴关系，将数款下一代智能手机一起推向市场，” Pixelworks总裁兼首席执行官Todd DeBonis表示，“通过TCL和Pixelworks的紧密合作，利用尖端的影院级显示技术，将使更多的消费者能够在手掌中享受到最佳的视觉和视频效果。我们很高兴能够利用我们20年的显示创新技术，为TCL智能手机带来真正的身临其境的视觉体验。”

“TCL移动设备的使命是为客户带来出色的显示体验，而与Pixelworks的合作建立在我们内部的专业知识之上，从而使这些显示体验在我们的设备上脱颖而出。” TCL全球营销总经理Stefan Streit补充道，“我们期待着与Pixelworks一起进一步发展，让更多的消费者无论身在何处，都能体验到具有绝对色彩准确性和增强图像质量的沉浸式HDR视频。”

TCL 10 Pro、10L和10 5G智能手机介绍

最新发布的TCL 10 Pro、10L和10 5G手机是这一扩展合作关系的首批成果，它们采用了Pixelworks一系列高级移动显示功能，包括：

业界领先的 HDR 色调映射 ，提供真实的影院级画质，并可显示多达10亿种颜色。

，提供真实的影院级画质，并可显示多达10亿种颜色。 实时 SDR 转 HDR ，可在几乎所有视频和游戏内容上实现HDR效果的体验。

，可在几乎所有视频和游戏内容上实现HDR效果的体验。 图像清晰度增强，包括卓越的对比度和清晰度，可显示隐藏的细节，其自适应显示可随着环境光的变化而保持图像质量。

上市时间

TCL 10 Pro、10L和10 5G智能手机预计将于2020年第二季度开售。

Pixelworks 公司简介

Pixelworks提供业界领先的内容创作、视频传输和显示处理解决方案和技术，创造高度真实的视觉体验和卓越画质。该公司拥有22年的历史，为领先的消费电子产品、专业显示器和视频流媒体服务的供应商提供图像处理创新方案。Pixelworks总部设在美国加利福尼亚州的圣何塞。欲了解更多信息，请访问公司官网www.pixelworks.com。

TCL通讯 公司简介

TCL通讯科技控股有限公司(简称“TCL通讯”) 通过包括TCL及Alcatel品牌产品在内的丰富的产品组合，于全球从事设计、生产、销售移动及互联网产品与服务。此外，TCL通信是Palm品牌设备的品牌所有者、研发开发商和制造合作伙伴。公司产品远销北美、拉美、欧洲、中东、非洲及亚太地区160多个国家。TCL通信公司在香港注册成立，在全球拥有自己的制造和研发中心。欲了解更多信息，请访问公司官网 http://www.tcl.com/global/en.html 。



TCL是TCL集团股份有限公司的注册商标。所有其他商标的所有权均为其各自所有者拥有。Alcatel是诺基亚的注册商标，TCL通讯根据相关许可拥有其使用权。

TCL通讯是Palm的商标所有者, 并通过Wide Progress Global将该商标授权给美国Palm Ventures Group使用。

Pixelworks投资者联络人：

Shelton集团

Brett L Perry

电话：214-272-0070

电子邮箱：bperry@sheltongroup.com

Pixelworks媒体联络人：

Agnes Toan

Pixelworks, Inc.

电子邮箱： comms@pixelworks.com

TCL通讯媒体联络人：

tclpress@tcl.com

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