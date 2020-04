April 07, 2020 02:00 ET

Silmäaseman tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 on julkaistu

Silmäasema Oyj

Pörssitiedote - Tilinpäätös ja toimintakertomus

7.4.2020 klo 9.00



Silmäaseman tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019 on julkaistu. Julkaisu on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://company.silmaasema.fi/fi/raportit-ja-esitykset .

Silmäaseman selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sisältäen palkka- ja palkkioselvityksen, vuodelta 2019 on julkaistu. Se on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://company.silmaasema.fi/fi/hallinto-ja-johtaminen .

Lisätietoja antaa

Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng p. 050 322 5195





Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 131,1 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 21,5 miljoonaa euroa.

