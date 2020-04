Kuntarahoitus Oyj

Pörssitiedote

7.4.2020 klo 9.00

Finanssivalvonta poisti Kuntarahoitukselle asetetun järjestelmäriskipuskurin, ei muutoksia muihin pääomavaatimuksiin

Finanssivalvonta on 6.4.2020 tekemällään päätöksellä poistanut Kuntarahoitusta koskevan lisäpääomavaatimuksen (järjestelmäriskipuskuri). Ydinpääomalla (CET1) katettava järjestelmäriskipuskurivaatimus oli aiemmin 1,5 %. Finanssivalvonta ei muuttanut muita Kuntarahoitusta koskevia pääomavaatimuksia. Muutos alentaa Kuntarahoituksen pääomavaatimusta 1,0 prosenttiyksiköllä, koska järjestelmäriskipuskuri ja Kuntarahoitukselle asetettu 0,5 prosenttiyksikön O-SII-lisäpääomavaatimus ovat päällekkäisiä pääomavaatimuksia. Muutoksen jälkeen Kuntarahoituksen vähimmäispääomavaade valvojan asettama pilari 2 -vaade mukaan lukien on CET1-vakavaraisuudelle 10,5 % ja kokonaisvakavaraisuudelle 14,0 %.

Kuntarahoitus pitää yleisesti hyvänä, että valvontaviranomaiset reagoivat koronapandemian aiheuttamaan tilanteeseen joustamalla pääomavaatimusten osalta. Vuoden 2019 lopussa Kuntarahoituksen CET1-vakavaraisuus oli 83,1 % ja kokonaisvakavaraisuus 107,9 %. Yhtiö on täyttänyt selvästi myös aiemmat lisäpääomavaatimukset. Yhtiö on varautunut pääoman- ja likviditeetinhallinnassaan äkillisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin sokkeihin ja pystyy siksi myös nykyisessä tilanteessa vastaamaan asiakkaidensa rahoitustarpeisiin.

Finanssivalvonnan päätös tulee voimaan välittömästi. Samanaikaisesti Finanssivalvonta on päivittänyt kaikkia Suomen suurimpia luottolaitoksia koskevat pääomavaatimukset. Näiden päivitysten tavoitteena on yleisesti lieventää koronaviruspandemian kielteisiä vaikutuksia finanssimarkkinoiden vakauteen sekä luottolaitosten kykyyn rahoittaa taloutta.

