Genom flera proaktiva insatser och kostnadsbesparingar skapas förutsättningarna för JLT att ta sig genom det oförutsägbara marknadsläget och snabbt kunna växla upp när situationen vänder.

Växjö, Sverige, 7:e april, 2020 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar att ett förebyggande åtgärdsprogram har initierats med syfte att förbereda verksamheten för de utmaningar och möjligheter som kan komma ur den pågående krisen kopplad till Coronapandemin. Genom insatserna i programmet skapas förutsättningarna för företaget att kunna hantera den rådande situationen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läget på marknaden är mycket ovisst och JLT följer därför noggrant utvecklingen samt för en nära dialog med leverantörer, samarbetspartners, återförsäljare och kunder. Då JLT:s erbjudande ofta kommer in sent i kunders projektcykler har ingen större nedgång i orderingången noterats under första kvartalet (se pressmeddelande JLT Mobile Computers redovisar utveckling av försäljningsvolym samt finansiell ställning för första kvartalet 2020, 2020‑04‑07). En lägre orderingång är emellertid att vänta längre fram i den pågående Coronakrisen. Vidare är en mycket viktig del i JLT:s försäljningsmetod att möta kunder ute på deras anläggningar, något som under rådande omständigheter inte är möjligt och därmed försvårar säljarbetet och väntas ha en negativ inverkan på försäljningen under en tid framöver.

JLT har dock en god finansiell ställning med en stark nettokassa. Dessutom har man en konkurrenskraftig och uppdaterad produktportfölj, och en diversifierad kundbas. Ett antal försiktighetsåtgärder har redan vidtagits för att minimera risken av störningar i leveransförmågan, som tillexempel ökade lager av komponenter och färdigtillverkade datorer, samt alternativa processer för att upprätthålla produktion- och reparationskapacitet. Tack vare detta har hittills inga störningar i leveranser förekommit. Företaget möter således denna kris med en stabil grund att stå på, men givet rådande osäkerhet i omvärlden och med företagets långsiktiga välmående i beaktande genomförs nu ytterligare proaktiva insatser.

Åtgärdsprogrammet innefattar utöver de redan genomförda insatserna bland annat avsikten att deltidspermittera personalen i det svenska bolaget i enlighet med av regeringen föreslagna regler för korttidsarbete, samt reducera antal anställda i den amerikanska verksamheten. Samtidigt har ledningsgruppen valt att sänka sina löner med 10 procent. Årets planerade kostnader och investeringar i företagets alla delar har gåtts igenom i detalj för att identifiera kostnadsbesparingar eller omprioriteringar. Företaget fortsätter driva de mest strategiska projekten för att kunna växla upp när krisen vänder. Vidare har styrelsen beslutat att återkalla sitt förslag till utdelning för året (se pressmeddelande JLT Mobile Computers styrelse återkallar tidigare lämnat förslag till aktieutdelning för verksamhetsåret 2019, 2020-04-07).

Med god finansiell stabilitet och ovan nämnda åtgärdsprogram skapas möjligheter för JLT att fortsätta driva utvecklingen även i dessa osäkra tider och på sikt stärka sin position på marknaden.

