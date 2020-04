Ageas annonce aujourd'hui qu’après 10 ans chez Ageas UK, Andy Watson a décidé de quitter son poste de CEO. Il sera remplacé par Ant Middle, actuellement Chief Customer Officer d’Ageas UK.

Andy Watson a décidé de quitter son poste de CEO pour entamer un nouveau chapitre de sa vie, dont une nouvelle formation universitaire et quelques rôles d’administrateur non exécutif.

Andy a rejoint Ageas en 2010 en tant que Managing Director Retail et est devenu CEO d’Ageas UK en 2013. Andy a assisté à d’importants changements d’activités, tout en travaillant sur l’un des marchés de l’assurance les plus concurrentiels au monde et en maintenant une présence importante sur le marché des courtiers et celui des intermédiaires.

Sous réserve d’une approbation réglementaire, Ant Middle prendra ses fonctions de CEO le 1er juin 2020. Ant a rejoint Ageas en tant que Managing Director of Partnerships en 2014. Depuis, il a joué un rôle crucial dans le développement des relations d’Ageas UK sur le marché des courtiers et celui des intermédiaires, ainsi que dans la supervision du lancement d’Ageas UK en tant que marque directe.

Andy restera dans l’entreprise jusqu’à la fin juin pour assurer un passage de témoin sans accrocs à Ant qui prendra son poste de CEO le 1er juin 2020.

Bart De Smet, CEO d’Ageas a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Ant au poste de CEO. Avec Ant, nous avons choisi un dirigeant qui a une grande expérience et connaissance du secteur, alliées à de solides relations professionnelles avec les courtiers et les partenaires. Sa vaste expérience de la direction et sa passion pour notre activité en font le candidat idéal pour mener l’entreprise vers sa nouvelle étape et pour gérer les opportunités et les défis que doit relever le marché britannique de l’assurance.

Nous sommes extrêmement reconnaissants à Andy pour son engagement dans notre activité britannique au cours des 10 dernières années, pendant une période marquée par des conditions de marché très compliquées. Si nous regrettons de le voir partir, nous apprécions son importante contribution à notre entreprise et au secteur dans son ensemble. A l’heure de son départ, nous lui souhaitons bon vent pour ses aventures à venir. »

Andy Watson a déclaré : « Ce fut un privilège pour moi que de diriger Ageas UK pendant sept ans. Pendant cette période, j’ai eu la chance d’avoir le soutien du Conseil, de l’équipe de direction et également de tous les collègues. Ce soutien a toujours été le bienvenu et grandement apprécié.

Ensemble, nous avons fait avancer l’activité, mis en place de très nombreux changements et assuré qu’Ageas UK continue à tenir sa place sur l’un des marchés de l’assurance les plus concurrentiels au monde. Le canal des intermédiaires continue à être, et ce largement, notre canal de distribution le plus important. Je tiens également à souligner le soutien de nos courtiers et autres partenaires commerciaux. »

Ant Middle a ajouté : « Je suis ravi de succéder à Andy et de prendre la direction d’Ageas UK, une entreprise qui me passionne et les quelques dernières semaines, en particulier, ont justifié cette passion. L’attention et l’engagement de notre personnel sont ce qui distingue Ageas. Et je suis fier de reprendre les rênes d’une entreprise qui se dédie à ce point à nos clients, à nos courtiers et partenaires, à nos actionnaires et à chacun d’entre nous. »

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, d’aujourd’hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour, et aux Philippines; au travers d’une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 45.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) de plus de EUR 36 milliards en 2019.

