Ageas kondigt vandaag aan dat Andy Watson na tien jaar bij Ageas UK heeft beslist om afscheid te nemen als CEO. Hij wordt opgevolgd door Ant Middle, momenteel Chief Customer Officer van Ageas UK.

Andy Watson stopt als CEO en begint aan een volgende fase in zijn leven met een verdere academische opleiding en een beperkt aantal niet-uitvoerende functies.

Andy trad in 2010 bij Ageas in dienst als Managing Director van de Retail-activiteiten en werd in 2013 CEO van Ageas UK. Andy heeft het bedrijf door belangrijke veranderingen geleid in een van de meest competitieve verzekeringsmarkten ter wereld. Hij slaagde erin om in het makelaarskanaal en via partners een aanzienlijke aanwezigheid te handhaven.

Vanaf 1 juni 2020 neemt Ant Middle, na goedkeuring van de toezichthouder, de rol van CEO over. Ant trad in 2014 bij Ageas in dienst als Managing Director of Partnerships. Sindsdien heeft hij een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de relaties van Ageas UK op de markt voor makelaars en tussenpersonen, en leidde hij de introductie van Ageas als direct merk.

Ant wordt vanaf 1 juni 2020 de nieuwe CEO. Andy blijft nog tot eind juni in dienst om ervoor te zorgen dat de overdracht aan Ant vlot verloopt.

Bart De Smet, CEO Ageas Group: "We zijn verheugd dat Ant Middle de CEO-fakkel overneemt. Ant kent de sector door en door, en heeft daarnaast uitstekende relaties met makelaars en partners. Door zijn aanzienlijke ervaring in leidinggevende functies en zijn passie voor de business is hij uitstekend geplaatst om Ageas UK in de toekomst te leiden en het bedrijf door de kansen en uitdagingen van de Britse verzekeringsmarkt te loodsen.”

"We zijn Andy enorm dankbaar voor zijn inzet en toewijding aan onze Britse activiteiten de voorbije tien jaar, in een bijzonder veeleisende verzekeringsmarkt. Hoewel we het jammer vinden dat Andy Ageas verlaat, hebben we veel waardering voor de aanzienlijke bijdrage die hij heeft geleverd aan het bedrijf en aan de sector als geheel. Wij wensen hem dan ook het allerbeste voor de toekomst."

Andy Watson: "Het was een voorrecht om meer dan zeven jaar lang aan het hoofd van Ageas UK te staan. Tijdens mijn carrière had ik het geluk dat ik kon rekenen op de steun van de Raad van Bestuur, het Management en uiteraard alle medewerkers. Die steun heb ik altijd heel erg op prijs gesteld en gewaardeerd.”

"Samen hebben we vooruitgang geboekt, enorme veranderingen doorgevoerd en van Ageas UK een sterk verzekeringsbedrijf gemaakt in een van de meest competitieve verzekeringsmarkten ter wereld. Het netwerk van tussenpersonen blijft met enige voorsprong ons grootste verkoopkanaal, en ik wil ook graag het belang van onze makelaars en andere handelspartners benadrukken."

Ant Middle voegt toe: "Ik vind het een hele eer om Andy op te volgen aan het roer van Ageas in het VK. Het is een bedrijf waar ik veel passie voor voel, en vooral tijdens de laatste weken is duidelijk gebleken waarom. De zorg en de toewijding van onze mensen zijn precies wat Ageas van de concurrentie onderscheidt, en ik ben trots dat ik de fakkel kan overnemen van een bedrijf dat zich zo sterk inzet om er voor iedereen te zijn: onze klanten, onze makelaars en partners, onze aandeelhouders en elkaar."

