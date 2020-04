SELSKABSMEDDELELSE NR. 190



ChemoMetec A/S oplyser i medfør af §30 i lov om kapitalmarkeder, at Handelsbanken Fonder AB har meddelt at have reduceret deres beholdning i ChemoMetec A/S til 826.730 aktier svarende til 4,75% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.





Eventuelle henvendelser:

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S

Telefon (+45) 4813 1020





Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

Vedhæftet fil