Ellens nettoomsättning uppgick till 5 981 (4 397) KSEK första kvartalet vilket innebär en tillväxt om +36 procent jämfört med samma period 2019. Ellen redovisar en bruttomarginal på 49 procent vilket är 2 procent bättre än den som levererades för helåret 2019. EBITA landar på -946 (-971) KSEK vilket är ett marginellt förbättrat resultat jämfört med samma period 2019.



Det som driver Ellens positiva försäljningsutveckling under kvartal ett är ett starkt orderläge och stora leveranser till framförallt Frankrike, Tjeckien samt Österrike. Även Tyskland visar på en fin löpande försäljningstillväxt för årets första månader.

Nya affärer och ny distribution implementerades under andra halvåret 2019 på den svenska marknaden. Under andra kvartalet 2020 så kommer distributionen öka ytterligare på den svenska apoteksmarknaden då Ellen kommer implementeras i fler fysiska apotek från maj.

En översyn, justering och förstärkning av marknadsplanen gjordes inför 2020. Ökade marknadsinvesteringar och lanseringen av ”Ellens Intimvårdsskola” ska öka kunskapen om intimhälsa och driva synlighet av Ellen och Ellens unika produktsortiment.

” Andra halvåret 2019 ökade Ellen sin nettoomsättning med 26 procent. Det är fantastiskt kul att konstatera att den fina trenden håller i sig nu när vi summerar första kvartalet för 2020. Det här är ytterligare ett bevis på att vår uppdaterade strategi och det målinriktade arbete som bedrivits ger resultat.

Vi har mycket spännande som ligger i pipeline och ett starkt marknadsprogram som kommer hjälpa till att driva synlighet och försäljning framåt. Jag ser med tillförsikt fram emot att utveckla och stärka Ellens affär under 2020 och kommande år. För närvarande ser vi inte några större effekter på verksamheten från Corona-pandemin och spridningen av Covid-19. Detta är något som vi givetvis noggrant följer upp varje vecka med våra producenter och partners. Orderstocken för andra kvartalet ser lovande ut och vi har en spännande resa framför oss. Teamet arbetar målinriktat för att leverera fortsatt tillväxt framåt”, säger Charlotta Nilsson, VD i Ellen AB.

