April 07, 2020 06:00 ET

Det innkalles med dette til elektronisk generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA onsdag 29. april 2020 klokken 17.00. Det vil ikke være mulighet for fysisk oppmøte. Innkalling og instruks for online deltagelse på generalforsamlingen ligger tilgjengelig på selskapets nettside:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting





Kontaktperson:

CFO Pål Svenkerud; +47 93403904





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12





Vi anbefaler alle norske investorer å motta innkalling til generalforsamling og andre VPS meldinger elektronisk:

For å spare miljøet og kostnader for selskapene du eier aksjer i, kan du velge å motta innkallinger og annen informasjon elektronisk istedenfor i posten. Følg punktene under:

Pålogging gjennom din bank eller med Bank ID på www.vps.no – Investor- Logg inn Investortjenester

Trykk på ditt navn øverst til høyre

Velg «Investoropplysninger»

Trykk på blå endre knapp

Sjekk at din e-post adresse er korrekt. Du kan selv endre denne samtidig

Velg JA til Elektroniske selskapsmeldinger /Investormelding på alle punkter

Du vil motta en e-post, som sier at du har en melding i investortjenester, når VPS meldinger / innkallingen er sendt

Logg deg inn på samme sted og hent VPS melding/ innkallingen i Postkassen øverst til høyre

Påmelding, fullmakt eller forhåndsstemmer (for de selskap som har dette) må gjøres i investortjenester under Hendelser – Generalforsamling

Kontakte din VPS kontofører om du har spørsmål eller problemer med å sette opp dette





