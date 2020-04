April 07, 2020 06:00 ET

April 07, 2020 06:00 ET

MADRID, Spain, April 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deloitte EMEA Cybersphere Center, y Nozomi Networks Inc. , líder en seguridad OT e IoT, anunciaron hoy su asociación para abordar la creciente demanda de servicios y soluciones de seguridad gestionada en EMEA diseñados para afrontar de forma integral los requisitos de ciberseguridad en IT, OT e IoT. Deloitte ofrecerá las soluciones avanzadas de Nozomi Networks para visibilidad, monitorización de operaciones y detección de amenazas en OT e IoT a clientes en EMEA.



"Con esta asociación, nuestros clientes obtienen acceso inmediato a la monitorización y detección de amenazas en redes OT e IoT totalmente respaldada por los servicios de ciber riesgo de Deloitte,” dijo Nicola Esposito, Risk Advisory Partner de Deloitte España. "Al asociarnos con Nozomi Networks, estamos proporcionando experiencia en IT, OT e IoT y una solución superior para nuestros clientes más exigentes. Con más de 25 ingenieros de Deloitte formados y certificados en la tecnología de Nozomi Networks, estamos equipados para realizar despliegues personalizados en nuestros clientes. Además, los clientes tienen la opción de aprovechar las soluciones de Nozomi Networks como parte de una suite completa de servicios de seguridad de IT, OT y IoT que están ahora disponibles a través de los Centros de Ciber Inteligencia de Deloitte en EMEA."

"Estamos entusiasmados de formar equipo con Deloitte para ayudar a más organizaciones a cumplir sus requerimientos de soluciones de ciberseguridad OT críticas que se integran de forma efectiva con IT e IoT," dijo el CEO de Nozomi Networks, Edgard Capdevielle. "Esta asociación acelera nuestros esfuerzos comunes para ayudar a proteger las infraestructuras críticas de los negocios en EMEA".

Reconocida como líder del mercado en seguridad OT e IoT en el último informe Radar Frost & Sullivan , Nozomi Networks es valorada por su superior visibilidad operativa, detección avanzada de amenazas en OT e IoT y su robustez en despliegues en toda EMEA. Las soluciones de Nozomi Networks monitorizan más de 2,6 millones de dispositivos en más de 2.250 instalaciones que abarcan sectores como energía, manufactura, minería, transporte, servicios públicos e infraestructura crítica. Los productos de Nozomi Networks expanden IT, OT e IoT automatizando el arduo trabajo de inventariar, visualizar y monitorizar las redes de control industrial mediante el uso innovador de inteligencia artificial. Los casos de uso van más allá de la ciberseguridad e incluyen la resolución de problemas, gestión de activos y el mantenimiento predictivo.

En un mundo cada vez más digital, la tecnología trae nuevas oportunidades y amenazas. Los servicios de Ciber Riesgo de Deloitte ayudan a los clientes a enfrentar dichas amenazas para construir un futuro más inteligente, rápido y conectado. Como líder en consultoría de ciber estrategia y ciber inteligencia en EMEA, Deloitte ofrece un conjunto totalmente personalizable de soluciones tecnológicas y servicios gestionados. Con un compromiso con la innovación tecnológica y una amplia experiencia en la industria, la red global de Deloitte proporciona conocimientos y experiencia para hacer frente a cualquier escenario.

Sobre Deloitte

Deloitte hace referencia a una o más de las empresas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red mundial de empresas miembros y entidades relacionadas (denominada, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada "Deloitte Global") y cada una de sus firmas miembros y entidades relacionadas son entidades jurídicamente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada una de sus firmas miembros y entidades relacionadas es responsable sólo de sus propios actos y obligaciones, y no de los de otra. DTTL no presta servicios a los clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para obtener más información.

Deloitte es el líder de los principales proveedores mundiales de servicios de auditoría y garantía, consultoría, asesoramiento financiero, asesoramiento sobre riesgos, impuestos y servicios relacionados. Nuestra red mundial de firmas miembro y entidades relacionadas en más de 150 países y territorios (denominadas, la "organización Deloitte") presta servicios a cuatro de cinco empresas de Fortune Global 500®. Conozca cómo las aproximadamente 312.000 personas de Deloitte tienen un impacto importante en www.deloitte.com .

Sobre Nozomi Networks

Nozomi Networks es el líder en seguridad y visibilidad OT e IoT. Aceleramos la transformación digital unificando visibilidad y ciberseguridad para las más grandes infraestructuras críticas, energía, fabricación, minería, transporte, automatización de edificios y otros entornos OT en todo el mundo. Nuestra innovación e investigación permiten hacer frente a los crecientes ciber riesgos a través de una destacada visibilidad de la red, detección de amenazas y comprensión de la operativa.

www.nozominetworks.com

Contacto de Prensa:

Luis Hernández

lhernandezmedrano@deloitte.es - +34 669356720