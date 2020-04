MONTRÉAL, 07 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (“Marché Goodfood” ou “la Compagnie”) (TSX:FOOD), un leader de l'épicerie en ligne au Canada, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) pour fournir aux équipes et aux bénévoles du CHUM une variété de repas prêts-à-manger signés Marché Goodfood pendant le mois d'avril.



Marché Goodfood fournira des repas hebdomadaires à principalement pour les équipes des centres d'appels de première ligne du CHUM et pour les bénévoles de sa garderie. Nos solutions de repas prêts à manger ne prennent que quelques minutes à préparer, offrant au personnel de la santé et bénévoles des repas rapides et nutritifs pour contribuer à leur bien-être pendant leurs heures de travail.

« Notre engagement est au cœur de nos activités et il n'a jamais été aussi urgent de soutenir les Québécois qui sont confrontés à des défis sans précédent pendant cette crise » a déclaré Jonathan Ferrari, PDG de la compagnie. « Chez Marché Goodfood, nous voulons montrer notre reconnaissance envers les professionnels de la santé qui travaillent d'arrache-pied pour assurer la protection des Québécois chaque jour. Nous pensons sans cesse à vous et faisons tout notre possible pour vous soutenir. »

« La Fondation du CHUM est fière de pouvoir compter sur des alliés de cœur qui se mobilisent face aux besoins de notre CHUM, devenu un établissement COVID-19. Je tiens à remercier sincèrement M. Ferrari et toute l'équipe de Marché Goodfood pour leur grande générosité! Par votre geste, vous faîtes la différence auprès de nos équipes et de nos bénévoles, » de dire Julie Chaurette, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

Nous pouvons tous contribuer à aider notre personnel de la santé en nous lavant les mains fréquemment et pendant au moins 20 secondes; en restant à la maison autant que possible; en gardant nos distances lorsque nous quittons notre domicile pour des besoins essentiels, et en suivant les recommandations et les directives des gouvernements locaux. Ensemble, nous pouvons contribuer à aplanir la courbe. Pour plus d'informations, visitez le canada.ca/le-coronavirus.



À propos de Marché Goodfood

Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, livrant des solutions de repas et des produits d’épicerie frais d’un océan à l’autre et facilitant pour ses membres, d’un océan à l’autre, la dégustation de délicieux repas à la maison chaque semaine. La mission de Goodfood est de réaliser l’impossible, de la ferme à la cuisine, en permettant aux membres d’effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaires en moins d’une minute. Les membres de Marché Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à par son écosystème d’approvisionnement de classe mondiale reliant directement Goodfood au consommateur qui élimine presque entièrement le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail élevés liés aux édifices et installations physiques des épiceries. La Société détient des bureaux administratifs et un centre de production situés à Montréal, au Québec. Marché Goodfood possède également deux centres de production à l’Ouest canadien, soit à Calgary, en Alberta, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu’un centre de repas déjeuner à Montréal, au Québec. Au 29 février 2020, Marché Goodfood comptait 246 000 abonnés actifs. www.makegoodfood.ca

