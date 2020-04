BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n hallitus on koronaviruspandemian (COVID-19) vuoksi päättänyt perua 28.4.2020 pidettäväksi aiotun varsinaisen yhtiökokouksen.

Suomen hallitus linjasi 16.3.2020, että julkiset kokoontumiset tulee rajoittaa korkeintaan kymmeneen henkilöön.

Näiden linjausten perusteella BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n hallitus on tänään päättänyt siirtää yhtiökokouksen pidettäväksi 29.6.2020 klo 10.00. Yhtiö kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on suomalainen ortobiologian yhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuote, ARTEBONE® pasta, on valmis, ja haemme sille kaupallistamisen mahdollistavaa CE-merkintää.