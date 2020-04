Faits saillants ( FIGURE 1 ):



Intersection minéralisée de 5,0 g/t Au sur 10,9 m inclus dans 26,1 m à 2,5 g/t Au à une distance de 250 m sous les nouvelles Zones 5B4-5M4-5NE du Secteur Est ;



à une distance de 250 m sous les nouvelles du Secteur Est Découverte d’une 4 ième zone aurifère associée au Secteur Est soit la Zone 5CE , qui a titrée 11,9 g/t Au sur 2,0 m;



associée au Secteur Est soit la , qui a titrée L’estimation des ressources intitulée « NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate, Chimo Mine Project, Central Gold Corridor, Val-d’Or, Québec, Canada », complétée par GéoPointCom Inc. et portant la date du, 17 décembre 2019, révélait que les nouvelles Zones 5B4-5M4-5NE possédaient déjà à cette date 28 400 onces d’or dans la catégorie de ressources indiquées et 137 140 onces d’or dans la catégorie de ressources présumées;



and Mineral Resource Estimate, Chimo Mine Project, Central Gold Corridor, Val-d’Or, Québec, Canada », complétée par GéoPointCom Inc. et portant la date du, 17 décembre 2019, révélait que les nouvelles possédaient déjà à cette date dans la catégorie de et dans la catégorie de Les résultats de ce communiqué, associés à ceux du communiqué du 18 février 2020 , accroissent les dimensions et, de par la plus grande densité d’intersections d’intérêt, la robustesse du potentiel d’expansion des ressources estimées à ce jour pour les nouvelles Zones 5B4-5M4-5NE.

VAL-D’OR, Québec, 07 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) annonce des valeurs de 5,0 g/t Au sur 10,9 m incluses dans 26,1 m à 2,5 g/t Au recoupées à une distance de 250 m sous les nouvelles Zones 5B4-5M4-5NE de la propriété Mine Chimo, située à 45 km à l’Est de Val-d’Or.

Des valeurs de 9,5 g/t Au sur 2,0 m, incluses dans 15,8 m à 2,0 g/t Au, ont également été obtenues à une distance de 350 m sous les nouvelles Zones 5B4-5M4-5NE ( FIGURE 1 ). À 30 m au sud des Zones 5B4-5M4-5NE, une toute nouvelle zone nommée Zone 5CE vient d’être intersectée avec une valeur de 11,9 g/t Au sur 2,0 m.

« Ces nouveaux résultats indiquent que la minéralisation aurifère d’intérêt est ouverte dans toute les directions sous les Zones 5B4-5M4-5NE forées à ce jour de la surface jusqu’à 1,3 km de profondeur » a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction.

Les informations détaillées des nouveaux résultats sont les suivantes :

Forage Collet du forage Coordonnées (m)

UTM (E/N/Elev.) Collet Azimut (°)

Plongée (°) De

(m) À

(m) Long.

(m)



Au

(g/t)



Zone

Aurifère Struct.

Aurifère CH19-54B 332623/5320281/-268 200/-71 1123,5 1134,4 10,9 5,0 5B4 5B Inclus dans 1109,0 1135,1 26,1 2,5 CH19-54E 332580/5320159/-537 194/-55 1189,0 1191,0 2,0 9,5 Inclus dans 1189,0 1204,8 15,8 2,0 CH19-55E 332512/5320299/-649 186/-60 1384,5 1386,5 2,0 5,1 Inclus dans 1369,6 1386,5 16,9 1,1 CH19-54E 332580/5320159/-537 194/-55 1162,5 1167,5 5,0 3,4 5NE 5N CH19-54A 332595/5320207/-459 196/-59 1166,0 1169,0 3,0 3,1 CH19-54E 332580/5320159/-537 194/-55 1256,0 1258,0 2,0 11,9 5CE 5C

Les longueurs des intersections minéralisées sont exprimées en longueurs mesurées le long de la carotte de forage. L’épaisseur vraie estimée des intersections minéralisées représente environ 70 à 85% de la longueur mesurée.

Rappelons, que le 17 décembre 2019, en utilisant un prix de l’or de 1 292 US $ / once et une teneur de coupure de 2,5 g/t Au, l’estimation des ressources du Couloir Aurifère Central de la propriété Mine Chimo ( FIGURE 1 ) a produit :

461 280 onces d’or dans la catégorie de ressources indiquées issues de 3 263 300 tonnes à une teneur moyenne de 4,40 g/t Au;



417 250 onces d’or dans la catégorie de ressources présumées issues de 3 681 600 tonnes à une teneur moyenne de 3,53 g/t Au.

Les travaux en cours visant l’accroissement des ressources du projet Mine Chimo sont les suivants :

L’estimation en cours des ressources du Couloir Aurifère Nord et du Couloir Aurifère Sud ( FIGURE 2 );



du et du ( ); La réalisation, à l’aide de 2 foreuses, du programme de 10 000 m de forage d’exploration de l’extension géométrique sous les nouvelles Zones 5B4-5M4-5NE et en périphérie de la nouvelle Zone 5CE ( FIGURE 1 ). Les foreuses sont temporairement à l’arrêt dans le cadre de la situation du Covid-19 mais celles-ci sont prêtes à redémarrer dès que les autorités gouvernementales l’autoriseront;



et en périphérie de la nouvelle ( ). Les foreuses sont temporairement à l’arrêt dans le cadre de la situation du Covid-19 mais celles-ci sont prêtes à redémarrer dès que les autorités gouvernementales l’autoriseront; La réalisation d’études internes d’ingénierie et d’essais de triage industriel de la minéralisation visant l’optimisation de la valeur des ressources du projet.

À propos du projet Mine Chimo

Cartier détient un intérêt de 100% dans la propriété pour laquelle une royauté de 1% NSR (‘’Net Smelter Return’’) a été accordée à IAMGOLD Corporation. Aucun droit de premier refus (‘’buy - back’’) n’a été accordé.



La propriété, qui est accessible à l’année, est située à proximité de 6 concentrateurs de la région de Val-d’Or.



Quatorze zones aurifères ont été exploitées par 3 producteurs entre 1964 et 1997 pour une production de 379 012 onces d’or (MERN DV 85-05 à DV-97-01).



Les infrastructures minières consistent en un réseau de 7 km de galeries, distribuées sur 19 niveaux et reliées par un puits de 5,5 m x 1,8 m à 3 compartiments d’une profondeur de 920 m. Le chevalement et les installations de surface ont été démantelés en 2008 mais la ligne électrique de 25 kV ainsi que la sablière sont encore en place.



Les travaux de forage, réalisés à ce jour par Cartier sur la propriété Mine Chimo, se composent de 121 forages totalisant 55 890 m et 20 792 échantillons d’or collectés. Ces travaux ont permis de démontrer la continuité des Zones aurifères principales 5B et 5M sous les infrastructures minières existantes, d’explorer les extensions de 19 zones aurifères périphériques aux zones principales et d’explorer les extensions des 7 zones aurifères qui ont été priorisées; ce qui a permis de découvrir les nouvelles Zones 5B4 5M4 5NE et 5CE ( FIGURE 1 ) et de valoriser le potentiel de la Zone 6N1. Ces zones possèdent un excellent potentiel pour livrer de futures découvertes.

À propos de Cartier

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, au Québec. Cette province s'est toujours classée parmi les meilleurs territoires miniers au monde, principalement en raison de sa géologie favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son gouvernement pro-minier.

La société a une solide encaisse avec plus de 5,7 M $, ainsi qu’un important endossement corporatif et institutionnel incluant Mines Agnico Eagle et les fonds d’investissement du Québec.



La stratégie de Cartier consiste à concentrer ses efforts sur des projets aurifères offrant un potentiel d'accroissement rapide.



La société détient un portefeuille de projets d'exploration situés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec; l'une des régions minières parmi les plus prolifiques au monde.



La société se concentre sur l'avancement de ses 4 projets clés via des programmes de forage. Tous ces projets ont été acquis à des coûts raisonnables au cours des dernières années. Tous sont prêts à être forés avec pour cible l’extension géométrique des dépôts aurifères.



Les travaux d’exploration sont actuellement concentrés sur la propriété Mine Chimo afin d’en optimiser la valeur pour les investisseurs. La préparation des prochains travaux d’exploration est en cours afin de réaliser des programmes de forage respectivement sur les propriétés Benoist, Fenton puis Wilson.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société et du projet Mine Chimo, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph. D., Vice-Président et Ronan Déroff, P.Geo., M. Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans ce communiqué.

La personne qualifiée indépendante de l’émetteur, responsable de l’estimation des ressources minérales, au sens du Règlement NI 43-101, est M. Christian D’Amours, géo., B. Sc. A., Président de GéoPointCom.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Les résultats analytiques, issus des forages de Cartier, ont été obtenus d’échantillons mesurés le long de la carotte de forage. L’épaisseur vraie estimée représente en moyenne 65% de la longueur apparente mesurée. Les échantillons de carotte de calibre NQ sont concassés jusqu’à 80 % passant une maille de 8 mesh (3,33 mm) puis pulvérisés jusqu’à 90 % passant une maille de 200 mesh (0,07 mm). Cartier insère 5 % du nombre d’échantillons sous forme de standards certifiés et un autre 5% sous forme d’échantillons stériles pour assurer le contrôle de la qualité. Les échantillons sont analysés au laboratoire Techni-Lab (Actlabs), situé à Ste-Germaine-Boulé (Québec). Les pulpes de 50 g sont analysées par pyroanalyse et lues par absorption atomique, puis par gravimétrie pour les résultats supérieurs à 5,0 g/t Au. Pour les échantillons contenant de l’or visible, 1 000 g de roche sont analysés par la méthode ‘’Metallic Sieve‘’.

Pour plus d'information, contacter:

Philippe Cloutier, géo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com



