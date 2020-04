Tallinna Kaubamaja Grupp AS otsustas ainuaktsionärina pikendada Selver AS-i nõukogu liikmete volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks alates 22.04.2020. Selver ASi nõukogu liikmed on Andres Järving (nõukogu esimees), Enn Kunila, Jüri Käo ja Raul Puusepp.

Ühtlasi on Selver AS ainuosanikuna otsustanud pikendada kõigi Kulinaaria OÜ nõukogu liikmete volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks alates 22.04.2020. Kulinaaria OÜ nõukogu liikmed on Kristi Lomp (nõukogu esimees), Andres Järving, Enn Kunila, Jüri Käo ja Raul Puusepp.

Selver AS opereerib super- ja hüpermarketite ketti, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Kulinaaria OÜ on Selver AS tütarettevõte, mille põhitegevuseks on valmistoidu tootmine ja müük nii jaekaubanduses kui e-poes ning catering täisteenuse pakkumine.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000