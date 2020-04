Med virkning fra den 7. april 2020 offentliggøres prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest.



Grundet den usædvanlige markedssituation er der for flere afdelinger sket en justering af tillæg og fradrag til kurtage mv., og der er ligeledes foretaget justering af ÅOP for en række afdelinger.



Prospekt og Central Investorinformation kan downloades på www.nordeainvest.dk, og eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.





Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland





Rasmus Eske Bruun

Filialbestyrer