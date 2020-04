POUR PUBLICATION IMMEDIATE

BIC – NOUVELLE STRUCTURE DE REPORTING

Clichy, France, 7 avril 2020 – Suite à la nouvelle organisation annoncée à l’occasion du plan de transformation de BIC lancé en février 2019, une nouvelle structure de reporting est mise en place à partir de l’année 2020.

Les coûts non alloués ont été retirés du résultat d’exploitation et du résultat d’exploitation normalisé des catégories et seront présentés séparemment :

Papeterie

Briquets

Rasoirs

Autre produits

Coûts non alloués.

Les coûts non alloués comprennent :

Coûts nets [solde des revenus et des coûts] qui incluent: les coûts centraux, y compris les coûts IT, finance, juridique et ressources humaines, et les coûts du futur centre de services partagés.

Autres coûts nets qui ne peuvent pas être attribués aux catégories, notamment les coûts de restructuration, gains ou pertes sur cession d'actifs, etc. Les principaux éléments non alloués seront identifiés et publiés séparément.

Par ailleurs, la répartition du chiffre d’affaires par géographie du Groupe sera désormais présentée ainsi :

Europe

Amérique du Nord

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Asie et Océanie (inclut l’Inde)

Une présentation avec les données 2019 retraitées non auditées (chiffre d’affaires et résultat d’exploitation), ajustées par trimestre et par catégorie est disponible sur le site internet de BIC www.bicworld.com (rubrique Investisseurs/Présentations).

