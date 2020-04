FLEURY MICHON

RESULTATS 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES - 1ER TRIMESTRE 2020

IMPACTS COVID-19, PERSPECTIVES 2020

Le résultat net 2019 est fortement dégradé par la diminution du résultat opérationnel courant, l’impact d’éléments non récurrents et le résultat des sociétés mises en équivalence.

La situation financière du Groupe reste saine. Le niveau d’endettement net du Groupe est en augmentation, en lien avec les opérations de croissance externe.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 s’élève à 193,3M€, soit +13,8% par rapport à l’exercice précédent, dont 7,2% à périmètre constant.

Compte tenu de l’impact du Covid-19, les perspectives pour l’année 2020 précédemment communiquées par le Groupe devront être actualisées après la période de crise.

RÉSULTATS 2019

747,6M€ - Chiffre d’affaires consolidé 2019

-0,8 % - Marge opérationnelle courante 2019

-28,0M€ - Résultat net 2019

ELÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS (M€) 2018 2019 Chiffre d’affaires 725,3 747,6 Résultat opérationnel courant 20,4 -5,7 Marge opérationnelle courante 2,8% -0,8% Résultat opérationnel 18,7 -19,6 Marge opérationnelle 2,6% -2,6% Résultat financier -1,2 -0,9 Impôt -4,0 5,3 Quote-part mise en équivalence 0,9 -12,9 Résultat net consolidé 14,4 -28,0 Marge nette 2,0% -3,7%

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 07 Avril 2020. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’élaboration.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2019 (747,6M€ ; +3,1% par rapport à 2018)

Le chiffre d’affaires consolidé 2019 s’élève à 747,6M€, en progression de +3,1% par rapport à l’exercice précédent, porté notamment par le Pôle International et l’acquisition du groupe Marfo en juillet 2019. A périmètre constant, le chiffre d’affaires s’élève à 715,4M€, en retrait de -1,4%. Ce périmètre s‘établit en retraitant la contribution de Paso (acquisition avril 2018) au premier trimestre 2019 et de Marfo (acquisition juillet 2019) au second semestre 2019.

Le Pôle GMS Libre-Service France enregistre un léger recul de ses ventes (-0,8%), avec un dernier trimestre en augmentation (+3,1%). Le chiffre d’affaires profite en fin d’exercice de la hausse des prix négociée en lien avec le cours du jambon de porc sur 2019, ainsi que du développement des innovations déployées depuis fin 2018 (jambon sans nitrite, barquettes en bois, etc.).

Pour le Pôle International, le chiffre d’affaires s’élève à 82,7M€, en augmentation de +57,6% pour l’exercice, et bénéficie de l’acquisition du groupe Marfo depuis juillet 2019, à hauteur de 27,8M€.

Le Pôle Ventes avec Services réalise un chiffre d’affaires de 44,3M€ en retrait de -4,8 % par rapport à 2018. L’ensemble Room Saveurs, Good Morning et Esprit Frais confirme cependant son développement et ses synergies, atteignant un chiffre d’affaires annuel de 31,4M€ en 2019 contre 30,6M€ en 2018 (+2,9%), malgré un 4ème trimestre fortement impacté par les mouvements sociaux qui ont engendré une baisse d’activité de la livraison des plateaux repas en entreprises. La performance commerciale du Pôle a été négativement impactée par l’activité catering en France.

Evolution Périmètre en M€* 4e trimestre EXERCICE 2018 2019 Variations en % 2018 2019 Variations en % Périmètre constant 180,4 185,6 2,9% 725,3 715,4 -1,4% Variations de Périmètre [1] 0,0 13,9 NS 0,0 32,2 NS Total 180,4 199,5 +10,6% 725,3 747,6 +3,1% [1] Acquisitions de Paso (avril 2018) et Marfo (juillet 2019) * à taux de change courant NS: Non significatif

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (-5,7M€ ; -0,8% du CA)

Le résultat opérationnel courant s’établit à -5,7M€ sur l’exercice 2019 (pour mémoire, il était de -5,3M€ à la fin du premier semestre de l’exercice 2019). Cette dégradation du résultat opérationnel courant 2019 est essentiellement liée à un recul d’activité et à la forte hausse des cours d’approvisionnement, principalement concernant la viande de porc, qui n’a été répercutée que partiellement dans les hausses de tarifs. L’acquisition de Marfo et l’amélioration des résultats de Fleury Michon Amérique contribuent cependant positivement au résultat opérationnel courant sur cette même période.

RESULTAT OPERATIONNEL (-19,6M€ ; -2,6% du CA)

Le résultat opérationnel du Groupe est fortement diminué par les éléments non récurrents, directement liés aux coûts d’acquisition des groupes Marfo et DGK, aux dépréciations d’éléments de survaleur concernant l’entité détenue en Slovénie, à des compléments de provisions et aux coûts de démolition d’une ancienne usine obsolète du Groupe.

QUOTE-PART DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE (-12,9M€)

La quote-part des sociétés mises en équivalence (principalement PFI, Platos Tradicionales et DGK) atteint -12,9M€ en 2019, en retrait par rapport au montant de 0,9M€ en 2018. Le groupe PFI en Italie, malgré un chiffre d’affaires en hausse de +14,4%, s’élevant à 117,4M€, enregistre des pertes d’exploitation importantes. Le Groupe enregistre également à fin décembre 2019 une provision pour dépréciation des actifs de survaleur de cette filiale. En Espagne, concernant la société Platos Tradicionales, le travail sur les gammes a un impact très positif sur le niveau d’activité qui progresse de +43,0% pour atteindre 99,8M€ même si à ce stade les processus de production n’ont pas encore été optimisés.

RESULTAT NET (-28,0M€ ; -3,7% du CA)

Le résultat net de l’ensemble consolidé 2019 est de -28,0M€. Il intègre le résultat opérationnel, les éléments financiers (-0,9M€), la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence, ainsi qu’un produit d’impôt (5,3M€).

STRUCTURE BILANTIELLE

Les capitaux propres du Groupe au 31 décembre 2019 s’élèvent à 206,7M€, en diminution de -30M€ par rapport à fin 2018 (236,8M€). Au 31 décembre 2019, la dette financière nette (dettes financières long terme et court terme diminuées des disponibilités et des placements financiers) s’élève à 123,5M€ contre 93,0 M€ à fin 2018. La hausse de la dette financière est à rapprocher de l’acquisition de Marfo et DGK et de l’application de la norme IFRS 16 (dette de location de 12M€ à fin 2019). Le gearing (endettement net/capitaux propres) du Groupe passe de 39,3% à 59,8%. La situation financière du Groupe demeure pour autant solide.

Le Conseil d’Administration a arrêté les comptes le 07 avril 2020. Du fait de la situation actuelle liée au Covid-19 et l’incertitude qu’elle crée, l’affectation du résultat et la détermination du dividende seront décidées lors d’un Conseil d’Administration qui se tiendra en juillet 2020. De ce fait l’Assemblée Générale prévue le 29 juin se tiendra en septembre 2020.

CHIFFRE D’AFFAIRES - 1ER TRIMESTRE 2020

1er trimestre en M€* 2019 2020 Variations en % Pôle GMS[1] Libre-Service France 145,9 160,0 +9,6% Pôle Catering [2] 8,9 20,7 +133,7% Pôle Ventes avec Services [3] 7,8 6,5 -17,2% Pôle Autres Activités [4] 7,3 6,1 -16,7% Total 169,9 193,3 +13,8%

* À taux de change courant

[1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces

[2] Catering : FMA, Marfo et Catering au départ de la France

[3] Ventes avec Services : Room Saveurs, Good Morning et l’Esprit Frais

[4] Autre : activités annexes, export et autres sociétés internationales (hors catering)

1er trimestre Evolutions Périmètre en M€* 2019 2020 Variations en % Périmètre constant 169,9 182,1 +7,2% Variations de Périmètre [1] 0,0 11,2 N/A Total 169,9 193,3 +13,8%

[1] Les effets de périmètre sont à rapprocher du retraitement de la performance de Marfo (acquisition en juillet 2019) au premier semestre 2020.

* À taux de change courant

N/A : non applicable



PERFORMANCE DU POLE GMS LIBRE-SERVICE (83% DE L’ACTIVITE)

Les ventes du Pôle augmentent de +9,6% sur le trimestre, avec une certaine accélération sur le mois de mars.

La crise du Covid-19 a entrainé, sur les segments de charcuterie et surimi, une augmentation de la consommation à domicile. En revanche, les ventes du segment snacking (société Paso), intégré à ce Pôle, et des plats cuisinés à marque Fleury Michon ont souffert au mois de mars des changements de modes de consommation.

PERFORMANCE DU POLE CATERING (11% DE L’ACTIVITE)

Le niveau d’activité du Pôle Catering enregistre une hausse de +133,7% au cours du premier trimestre 2020. A périmètre constant (hors Marfo, acquis en juillet 2019), le Pôle Catering affiche une hausse de +7,7%.

En effet, au cours des deux premiers mois de l’exercice, l’activité Catering aérien a affiché une bonne dynamique, dans la continuité de l’exercice 2019. Cependant, la forte diminution du trafic aérien, impacté par la crise sanitaire Covid-19, a entrainé une diminution significative du chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2020.

PERFORMANCE DU POLE VENTES AVEC SERVICES (3% DE L’ACTIVITE)

Les ventes du Pôle Ventes avec Services diminuent de -17,2% par rapport à l’exercice précédent.

Les consignes de confinement et les restrictions de déplacements, notamment sur les lieux de travail et d’évènements professionnels ont directement conduit à une forte diminution des demandes de plateaux repas et buffets en entreprises depuis février, avec une dégradation accélérée en mars 2020.

IMPACTS COVID-19

La crise liée à la propagation mondiale du Covid-19 a eu des impacts significatifs sur les activités du groupe Fleury Michon, tant positifs pour certaines activités que négatifs pour d’autres.

Ainsi au cours du mois de mars 2020 :

Pour le pôle GMS LS, les ventes de charcuterie et de produits de la mer se sont accrues du fait du confinement ;

Pour les activités traiteur et snacking, les ventes ont enregistré une plus faible performance que prévue ;

Pour l’activité de livraison de plateaux repas, les ventes ont connu un important ralentissement ;

Pour l’activité de catering aérien, les ventes ont fortement souffert du très faible nombre de vols moyen et long courrier assurés par les compagnies aériennes.

Face à cette situation inédite, le Groupe et ses collaborateurs ont rapidement pris les mesures nécessaires pour se mobiliser et répondre à leur mission : participer à nourrir les Français tout en garantissant la santé des collaborateurs.

PESPECTIVES 2020

Les précédents communiqués mentionnaient une amélioration attendue en 2020 pour chacun des Pôles, tant en ce qui concerne le chiffre d’affaires que la rentabilité. Cette tendance a effectivement été observée au cours des deux premiers mois de l’exercice 2020.

A date, le Groupe considère que l’impact global pour le Pôle GMS devrait être favorable tant en ce qui concerne le chiffre d’affaires que la rentabilité. En revanche, les pôles Ventes avec Services et Catering devraient afficher une forte diminution de leur chiffre d’affaires et de leur rentabilité, par rapport à l’exercice 2019.

Billy Salha, Directeur général du Groupe, précise qu’« après une année 2019 très difficile, nous avons commencé à mettre en place les mesures nécessaires au redressement du Groupe. Compte tenu des nombreuses incertitudes liées à la crise du Covid-19, le Groupe n’est cependant pas en mesure de confirmer les perspectives précédemment communiquées. De nouvelles perspectives seront établies après cette période de crise. »

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. Elle est implantée en France, en Italie, en Espagne, en Slovénie, aux Pays-Bas et au Canada. Les 3 900 collaborateurs sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » : redéfinir les contours d’un modèle alimentaire vertueux pour tous les acteurs, qui rémunère mieux les éleveurs et les agriculteurs, qui favorise les pratiques qualitatives plutôt que la course aux prix bas, créant ainsi de l’emploi sur les territoires et permettant une alimentation plus saine, plus gourmande et qui préserve les écosystèmes.

L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg FLE FP) est cotée sur Euronext Paris, Eurolist C et est éligible PEA PME.

Gaïa rating 2019 : 27ème rang/230, 3ème valeur alimentaire - http://www.gaia-rating.com





