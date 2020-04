Communiqué de presse

Paris, le 7 avril 2020

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce aujourd’hui que la publication de son chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 aura lieu le 22 avril 2020 (laquelle était initialement prévue le 28 avril 2020) et que son Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le 11 juin 2020 (laquelle était initialement prévue le 26 mai 2020).

Le 3 février 2020, Ingenico Group et Worldline ont annoncé la création d’un nouveau leader des services de paiement d’envergure mondiale au travers du rapprochement unique des deux sociétés dans l’écosystème du paiement. Cette transaction a été approuvée à l’unanimité par les deux conseils d’administration, avec le soutien des actionnaires de référence et partenaires stratégiques (SIX Group, Atos et BPI). Afin de fournir une information financière simultanée, Ingenico Group a décidé d’aligner son agenda de communication financière avec celui de Worldline. Par conséquent, la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 aura lieu le 22 avril 2020, la veille au soir de la publication trimestrielle de Worldline.

Par ailleurs, le Conseil d’administration, qui s’est réuni ce jour, a pris la décision, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, de reporter la tenue de l’Assemblée Générale Annuelle initialement prévue le 26 mai 2020 au 11 juin 2020 afin d’en assurer les meilleures conditions sanitaires.

