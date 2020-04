København, 7. april 2020





I henhold til kapitalmarkedslovens §§ 38 og 39 giver EAC Invest A/S hermed meddelelse om, at selskabet pr. dags dato besidder aktier for 19,4 procent (tidligere 0,85 procent) af det samlede antal aktier og stemmerettigheder i EAC Invest A/S.





Stigningen i selskabets beholdning af egne aktier sker som led i indløsning af overskydende aktier i forbindelse med gennemførelse af en aktiesammenlægning (omvendt aktiesplit), se selskabsmeddelelse nr. 9/2020 for nærmere oplysninger.

Egne aktier købt i forbindelse med indløsningen forventes annulleret ved beslutning på en efterfølgende generalforsamling.





EAC Invest A/S





Martin Thaysen, CEO, e-mail investorinformation@eac.dk

