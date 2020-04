Point d’information lié au COVID-19

Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), fait le point sur l’impact sur son activité de l’épidémie de COVID-19 et les mesures prises dans ce contexte.

La Société reste attentive à l’évolution de la situation actuelle et accorde une priorité absolue à la protection de ses collaborateurs. A ce jour, toutes les mesures ont ainsi été mises en œuvre pour les protéger tout en préservant les intérêts de la société. Ainsi, et selon les fonctions, des mesures ont été adaptées (télétravail, chômage partiel, arrêt de travail pour garde d’enfants) permettant de maintenir une continuité des activités éditoriales et commerciales.

Bien qu’il soit encore difficile de prédire la durée de la crise et de mesurer précisément l’impact de l’épidémie sur son activité, Planet Media a d’ores et déjà enregistré, au même titre que l’ensemble du secteur, une baisse de son chiffre d’affaires lié à la publicité digitale sur le mois de mars.

En revanche, le contexte de confinement bénéficie aux audiences des sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr) qui affichent au mois de mars une forte hausse avec près de 32 millions de visites et 90 millions de pages vues en croissance respective de +30% et +22% par rapport à la même période de l’année précédente*.

D’autre part, Planet Media a mis en place les dispositions nécessaires afin de sécuriser sa situation financière, et préparer le retour à un environnement normalisé :

Suspension pour 6 mois des échéances sur prêt accordée par la majorité des partenaires bancaires, y compris Bpifrance ;

Exigence accrue dans le respect des délais de règlements des créances clients ;

Discussion auprès de la BPI d’une avance court-terme de l’ordre de 60 K€, dont les premiers remboursements d’échéance n’interviendront que d’ici 6 mois ;

Discussion en cours avec plusieurs banques pour l’obtention d’un emprunt à des conditions préférentielles, garanti à 90% par Bpifrance.

A fin février 2020, Planet Media affichait des capitaux propres de 8,3 M€ et un endettement net de

3,7 M€. Par ailleurs, les travaux complémentaires effectués en liaison avec le nouveau Commissaire aux Comptes sont toujours en cours. La Société informera le marché dès qu’une nouvelle date de publication aura été arrêtée.

*Source AT Internet du 1er au 31 mars 2020 vs 1er au 31 mars 2019

A PROPOS DE PLANET MEDIA

Fondé en 2000, Planet Media est groupe média numérique indépendant, devenu en quelques années le leader français des contenus et services pour les seniors connectés. Composé de 60 collaborateurs, il regroupe les marques : Planet.fr, Medisite, E-santé et Alpen Editions qui réunissent plus de 11 millions de lecteurs chaque mois et une base d’abonnés de 4 millions d’abonnés qualifiés.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur https://www.planetmedia.fr/actionnaires .

CONTACTS

Contact Planet Media

Pierre Coquard, Directeur Général

Stéphanie Tricot, Directrice Administrative et Financière

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@planetmedia.fr Contact Actifin

Communication financière

Alexandre Commerot

+33 (0)1 56 88 11 11

acommerot@actifin.fr

