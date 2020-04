MONTRÉAL, 07 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) annonce que les candidats à l'élection des administrateurs de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») identifiés dans la circulaire de sollicitation de procurations du 7 février 2020 ont tous été élus. L'élection s’est déroulée plus tôt aujourd’hui, lors de l'assemblée annuelle des porteurs d’actions ordinaires de la Banque. Les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-dessous.



Les 10 candidats proposés par la direction et dont le nom est indiqué ci-dessous ont tous été élus aux fonctions d'administrateurs de la Banque :

Candidat Votes pour Abstentions Lise Bastarache 14 473 928 94,82 % 790,743 5,18 % Sonia Baxendale 14 774 185 96,79 % 490 486 3,21 % Andrea Bolger 14 788 491 96,88 % 476 180 3,12 % Michael T. Boychuk 14 802 976 96,98 % 461 695 3,02 % François Desjardins 14 774 605 96,80 % 490 066 3,20 % David Morris 14 791 618 96,90 % 473 053 3,10 % David Mowat 14 794 093 96,93 % 470 575 3,07 % Michael Mueller 14 787 347 96,88 % 477 324 3,12 % Michelle R. Savoy 14 759 707 96,69 % 504 964 3,31 % Susan Wolburgh Jenah 14 769 986 96,76 % 494 685 3,24 %

Les résultats du vote sur toutes les questions soumises à l'assemblée annuelle des porteurs d’actions ordinaires de la Banque seront publiés prochainement sur le site https://blcgf.ca/ et déposés sur SEDAR.

À propos de la Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe »).

Le Groupe emploie plus de 3 200 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

