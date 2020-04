NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 8.4.2020 klo 9.00



NoHo Partners Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa arviolta 9.4.2020



NoHo Partners Oyj tiedotti 12.2.2020 suunnatusta osakeannista, jonka mukaisesti merkityt 144 983 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 8.4.2020.



NoHo Partners Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 19 153 673 osaketta. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien.



Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 9.4.2020.



Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 50 524 9445

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi

