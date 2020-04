LONDON, April 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp („HEGC“) finanziert Codec.ai („Codec“) mit Risiko-Fremdkapital. Codec ist eine schnell wachsende kontextbezogene Datenplattform. Sie bietet großen Marken einzigartige Einblicke in Verbrauchertrends, mit denen sie ihre digitalen Marketingtechniken optimieren können. Das Unternehmen arbeitet bereits mit einigen der weltweit führenden Unternehmen wie Unilever, L’Oréal, Danone und Reckitt Benckiser zusammen. Die Plattform ermöglicht es globalen Marken, ihren Zielmarkt zu identifizieren, das Verbraucherverhalten zu verstehen und Budgetentscheidungen bezüglich ihrer Inhalte, der Entwicklung neuer Produkte und Medienausgaben zu formulieren. Damit können sie ihre Zielgruppen in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungsfindung stellen. Das Kapital wird verwendet, um Codec bei seiner weiteren organischen Expansion zu unterstützen und die Möglichkeiten der Plattform zu erweitern, globale Verbrauchermarken besser zu bedienen.



Seitdem Europa die DSGVO eingeführt und Google den Zugriff auf Cookie-Daten für Dritte eingeschränkt hat, hat sich die Verfügbarkeit von Verbraucherdaten für Unternehmen grundlegend geändert. Diese Daten sind für die gesamte Verbrauchermarkenbranche von entscheidender Bedeutung. Neue, skalierbare Plattformen wie die von Codec werden zunehmend von Bedeutung sein.

Martin Adams, CEO von Codec, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit HEGC. Mit ihrer Unterstützung können wir unseren Kunden in weltweit mehr als 30 Ländern einen größeren Mehrwert bieten. Diese Kunden ist der Wert des einzigartigen geistigen Eigentums von Codec bereits bewusst. Da die Fernarbeit weltweit an Bedeutung gewinnt, werden wir dieses Kapital nutzen, um das Codec-Terminal noch weiter zu skalieren. Wir reagieren damit auf eine Kundennachfrage, die höher ist als je zuvor, und stellen die Zielgruppen in mehr Unternehmen auf der ganzen Welt in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung.“

Adams fügt hinzu: „Die Entscheidung für eine Partnerschaft mit HEGC ist uns leicht gefallen. Die herausragende Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Finanzierung der höchstrangigen Unternehmen in unserem Bereich, sein erstklassiges Team aus Mehrwertanbietern und sein Glaube an uns als Unternehmer stimmen uns sehr freudig darauf, im Jahr 2020 und darüber hinaus mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Johan Kampe, HEGC-Partner, merkt an: „Codec hat eine einzigartige Plattform zur Erfassung kontextueller Daten entwickelt, mit der große Marken einen Einblick in ihren Zielmarkt erhalten, ohne persönliche Daten von Einzelpersonen zu benötigen. Wir sehen die Codec-Datenplattform als bahnbrechenden Faktor in der Branche und freuen uns, das Unternehmen zu finanzieren und damit sein organisches Wachstum voranzutreiben.“

Über Codec

Bei den KI-gestützten Zielgruppeneinblicken von Codec werden Hunderte Millionen von Interaktionen mit digitalen Inhalten in Echtzeit analysiert. Codec bietet Marken einzigartige Einblicke in das Verhalten ihrer Zielgruppen. Damit können sie ihre Persönlichkeiten, die Themen, die ihnen wichtig sind, die Menschen und Marken, von denen sie beeinflusst werden, und die Optik, über die sie sich definieren, verstehen.

Über Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp

HEGC ist einer der führenden europäischen Investoren in technologiebasierte Unternehmen mit hohem Wachstum, die mit weniger verwässernden Formen von Investitionskapital skalieren möchten. HEGC arbeitet mit ambitionierten Managementteams und Aktionären privater und börsennotierter Unternehmen zusammen, um führende Unternehmen der Zukunft mit aufzubauen. HEGC bietet flexibles Kapital zur Unterstützung von Geschäftsplänen, die von organischem Wachstum, Fusionen und Übernahmen sowie Finanzierungen vor dem Börsengang bis hin zu verschiedenen Arten von Neufinanzierungen reichen. HEGC wird von der Harbert Management Corporation gesponsert, einer alternativen Investmentfirma mit ca. 7,3 Milliarden US-Dollar an regulatorischem verwaltetem Vermögen (Stand: 29. Februar 2020), zusammen mit einer Reihe renommierter institutioneller Sponsoren.

