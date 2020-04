LONDRES, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp (« HEGC ») a fourni un prêt à risque à Codec.ai (« Codec »). Codec est une plateforme de collecte de données contextuelles en pleine croissance qui donne un aperçu unique sur les tendances des consommateurs permettant aux grandes marques d'optimiser leurs techniques de marketing numérique. Elle collabore déjà avec certaines des plus grandes entreprises au monde, à l'instar d'Unilever, L'Oréal, Danone et Reckitt Benckiser. La plateforme permet aux marques mondiales de placer le public au cœur de leur processus décisionnel, en identifiant leurs marchés cibles, en comprenant le comportement des consommateurs et en établissant des budgets concernant leurs contenus, le développement de nouveaux produits et les dépenses publicitaires. Le prêt sera également utilisé pour aider Codec à poursuivre son développement organique, élargissant la capacité de la plateforme afin de mieux servir les marques grand public mondiales.



Depuis l'entrée en vigueur du règlement RGPD en Europe et la restriction imposée par Google sur l'accès aux données des cookies par des tiers, il y a eu un changement radical dans la façon dont les entreprises sont en mesure de collecter des données sur les consommateurs. Ces données sont vitales pour l'ensemble de l'industrie des marques grand public et les plateformes innovantes et évolutives, telles que celle développée par Codec, attireront de plus en plus l'attention.

Martin Adams, PDG de Codec, a expliqué : « Nous sommes vraiment ravis de nous associer à HEGC. Grâce à leur soutien, nous pourrons fournir une plus grande valeur ajoutée à nos clients dans plus de 30 pays à travers le monde. Ces clients ont déjà constaté la valeur de la propriété intellectuelle unique de Codec. Mais, alors que le monde adopte le travail à distance, nous utiliserons ce capital pour développer davantage le Terminal Codec afin de répondre à la demande plus élevée que jamais des clients et mettre les publics au centre du processus décisionnel dans un plus grand nombre d'entreprises dans le monde. »

« Le choix de nous associer avec HEGC a été évident », a ajouté M. Adams. Ses incroyables antécédents de financement d'entreprises de premier ordre au sein de notre secteur, son équipe de classe mondiale composée d'opérateurs extrêmement compétents et sa confiance en nous en tant qu'entrepreneurs nous rendent très impatients de travailler avec eux en 2020 et au-delà. »

Johan Kampe, partenaire du fonds HEGC, a déclaré : « Codec a développé une plateforme unique pour collecter des données contextuelles, permettant aux grandes marques de comprendre leurs marchés cibles sans jamais avoir besoin des données personnelles des individus. Nous sommes convaincus que la plateforme de données Codec va révolutionner le secteur et nous sommes ravis d'avoir apporté le financement nécessaire pour stimuler la croissance organique dans l'entreprise. »

À propos de Codec

La solution d'analyse des publiés basée sur l'intelligence artificielle de Codec examine des millions d'engagements du contenu numérique en temps réel. Codec fournit aux marques une vision unique à travers les yeux de leurs audiences dans le but de comprendre leurs personnalités, les sujets qui les intéressent, les personnes et les marques qui les influencent et les images qui les définissent.

À propos de Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp

Le fonds HEGC est l'un des plus importants investisseurs d'Europe dans les entreprises basées sur la technologie à forte croissance qui cherchent à se développer à partir de formes moins dilutives de capitaux d'investissement. HEGC s'associe avec des équipes de direction et parties prenantes ambitieuses d'entreprises privées et cotées en bourse pour participer au développement des grandes entreprises de demain. HEGC fournit un capital souple pour soutenir les plans d'activité à partir de la croissance organique, des fusions-acquisitions et des financements pré-IPO à divers types de recapitalisations. HEGC est parrainé par Harbert Management Corporation, un fonds d'investissement alternatif avec environ 7,3 milliards USD d'actifs sous gestion au 29 février 2020, et plusieurs donateurs institutionnels bien connus.

