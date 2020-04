Ageas confirme son intention de payer pour l’exercice 2019 un dividende brut en numéraire proposé d’EUR 2,65. Cependant, prenant en compte la recommandation récente publiée par EIOPA et de la Banque Nationale de Belgique dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, Ageas ajustera sa distribution pour l’exercice 2019. Le paiement d’un premier dividende d’EUR 0,27 par action sera proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 20 mai 2020. Ageas organisera une autre Assemblée Générale des Actionnaires au cours du mois d’Octobre 2020 avec l’intention de proposer pour approbation le paiement d’un dividende intermédiaire d’EUR 2,38 par action.

Ageas a pleinement tenu compte des recommandation émises jeudi dernier, 2 Avril 2020, par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP ou EIOPA en anglais) et par la Banque Nationale de Belgique ce mardi 7 avril 2020, relatives à la demande de différer le paiement de dividende jusqu’au 1er Octobre 2020.

Des évaluations internes réalisées au cours des dernières semaines confirment que la position de solvabilité d’Ageas reste solide. Au 26 mars 2020, le Ratio estimé de solvabilité du Groupe II ageas s’élevait à 191%, restant bien supérieur à l’objectif de 175% fixé dans le cadre de la stratégie Connect21. A la même date, le ratio réglementaire estimé de Solvabilité II (Pilier I) s’élevait à 194%. Les deux chiffres tiennent compte du dividende annoncé en 2019 et des dividendes accumulés au cours du premier trimestre 2020.

La trésorerie totale d'Ageas s'élevait à 2,2 milliards d'euros à la fin de l'année dernière et reste élevé, même si l'on tient compte des 0,5 milliard d'euros réservés au règlement Fortis et des 0,5 milliard d'euros décaissés au premier trimestre 2020 pour l'appel d'offres sur les titres Fresh réalisée fin 2019.

Compte tenu de la solidité financière du Groupe et du fait que le dividende du Groupe constitue une part importante des revenus des actionnaires individuels d'Ageas ainsi que de nombreux fonds de pension et autres investisseurs institutionnels, le Conseil d'administration d'Ageas confirme son intention de maintenir la proposition de dividende brut en numéraire d’EUR 2,65 pour l’exercice 2019. Néanmoins, prenant en compte les recommandations du régulateur, le Conseil d’administration a décidé de proposer le paiement d’un dividende initial de EUR 0.27 par action pour éviter une dilution pour les actionnaires existants induite par l'ACSM (Méthode alternative de règlement du coupon) sur des titres de dette subordonnée en cours

Le Conseil d’administration a également décidé de différer la décision relative au paiement du dividende restant à la seconde Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en octobre 2020.

Le Conseil d’administration a également décidé qu'Ageas poursuivra le programme en cours de rachat d’actions de 200 millions d'euros, dont environ 137 millions a déjà été réalisé le 3 avril 2020.



Pour des informations détaillées, Ageas renvoie à la publication de ses résultats du premier trimestre 2020 le mercredi 13 mai 2020 à 07h30 CET.

Bart De Smet, CEO d’Ageas a déclaré: “ Bien que nous soyons convaincus de la solidité de la solvabilité et de la trésorerie d’Ageas, nous tenons compte de l’appel à la prudence des régulateurs. Cependant, nous voulons à la fois tenir nos promesses envers nos actionnaires et assumer notre responsabilité sociale en continuant à jouer un rôle important de soutien dans la vie de nos autres parties prenantes, aussi bien dans la crise actuelle que dans le futur. »

Ageas is a listed international insurance Group with a heritage spanning almost 200 years. It offers Retail and Business customers Life and Non-Life insurance products designed to suit their specific needs, today and tomorrow. As one of Europe's larger insurance companies, Ageas concentrates its activities in Europe and Asia, which together make up the major part of the global insurance market. It operates successful insurance businesses in Belgium, the UK, France, Portugal, Turkey, China, Malaysia, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Singapore, and the Philippines through a combination of wholly owned subsidiaries and long term partnerships with strong financial institutions and key distributors. Ageas ranks among the market leaders in the countries in which it operates. It represents a staff force of over 45,000 people and reported annual inflows of over EUR 36 billion in 2019 (all figures at 100%).

