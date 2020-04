I lyset af den store usikkerhed som Corona-virussen har medført, har bestyrelsen valgt at indstille til generalforsamlingen, at man dropper den planlagte udbyttebetaling på 75 kr. pr. aktie. Et opdateret årsregnskab for 2019 er vedlagt.



Corona-krisen har medført en halvering af antallet af ny-indrykkede jobannoncer og en stor stigning i ledigheden. Jobindex har derfor iværksat en række nye initiativer for at tage sig af de nye brugere og hjælpe kunderne.

Lån til rekrutteringsfirmaer og medarbejdere



Rekrutteringsfirmaerne har også oplevet en stor nedgang i omsætningen, og det er i stigende omfang nødvendigt at give længere betalingsfrister og henstand med betalingerne til de små rekrutteringsfirmaer. Jobindex er på denne måde med til at holde hånden under kunderne og hjælpe dem med at klare sig igennem krisen.

Jobindex har bedt alle medarbejdere holde 3,5 dages ferie i maj måned og har i den forbindelse givet alle medarbejdere en "kassekredit" for feriefridage, hvor man kan låne op til 5 feriefridage, som optjenes senere. Feriefridagene kan også udbetales som løn, og på den måde kan man låne op til en uges løn efter skat. Det er tænkt som en ekstra håndsrækning til medarbejdere, f.eks. hvis ens partner mister sit job under krisen.

Relancering af jobvejleder-projektet

Det er ikke bare sundhedsvæsenet, der risikerer at blive overbelastet, det gør A-kasserne og jobcentrene også. Jobindex har derfor relanceret jobvejleder-projektet og opfordret HR-folk og ledere til at melde sig som frivillige jobvejledere, hvor de kan give råd og vejledning til jobsøgende, der har brug for personlig jobrådgivning og støtte.

Jobvejleder-projektet blev lanceret under finanskrisen, og de frivillige jobvejledere blandt vores kunder har gennem årene ydet rådgivning til over 5000 jobsøgende, der havde brug for personlig rådgivning, og vi får meget positive tilbagemeldinger, både fra jobsøgende der har fået hjælp, og fra de frivillige der har hjulpet folk med at komme til jobsamtale eller i arbejde.

Virtuel Fest For Fyrede

Jobindex yder økonomisk støtte til bl.a. Powerjobsøgerne og Foreningen Nydansker. Powerjobsøgerne er et jobsøgningsnetværk med afdelinger i hele landet, hvor ledige hjælper og støtter hinanden. Foreningen Nydansker driver forskellige projekter, der hjælper folk med anden etnisk baggrund med at få job.

Powerjobsøgerne arrangerer bl.a. Fest For Fyrede sponseret af Jobindex, og der er gennem årene blevet holdt over 30 arrangementer over hele landet med op til 1500 deltagere. I foråret vil vi holde en virtuel Fest For Fyrede med nogle af de tidligere foredragsholdere, der allerede har tilbudt at stille op.





