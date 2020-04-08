洛杉矶, April 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球 化妆品软管包装市场 规模到2026年有望达到约34亿美元



在2019年至2026年的预测期内，化妆品软管包装市场预计收入复合年增长率将达到4.6％。

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市场驱动因素和挑战

推动该行业增长的主要因素是城市化进程的加快以及消费者可支配收入的增加。城市化带来了可支配收入的提高，以及对各种化妆品供应的敏感反应，从而为行业参与者提供一系列机会并增加对化妆品软管包装的需求。为了缓解客户对化妆品的需求压力，行业领导者寻求更有效和更简单的方法，使用化妆品软管等简单紧凑型物品来提供个性化解决方案。软管包装保护内容物不受污染的防护特性则是促进化妆品软管包装业发展的另一个重要因素。

塑料板块主导市场

由于其优势，塑料材料领域占有最大的市场份额，因此塑料常用于生产化妆品软管包装。塑料物质不会在管内与化妆品发生反应，并可防止外来化学异物。预计该领域将在未来几年以强劲的市场份额引领全球市场，并在预测期内以健康的复合年增长率增长。

区域展望

在亚太地区，化妆品软管包装的需求预计将显著增长。这主要归因于化妆品市场上拥有庞大客户群体的新兴国家，如中国和日本。此外，该地区内有各种塑料供应商，他们对化妆品软管包装极为重要，并成为亚太地区需求的主要推动力。在印度和中国等发展中国家，生活方式的改善和生活水平的提高是发展的重要因素。供应商计划为亚太地区的客户推出美观的生态塑料软管包装新系列。 另一方面，中东和非洲等关键地区（如南非和沙特阿拉伯）从传统包装到创意包装的最终包装都削减了成本，力求在不久的将来增加需求。

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关于整个市场

面妆、口红和眼部护理等化妆品提供了完整的美容包装和广泛的投资机会。消费状况的几次转变迫使化妆品包装生产商成功选择多种产品。化妆品软管包装是生产和交付化妆品的重要方法。国际化妆品软管包装市场考虑将各种半透明或多层款式的软管包装用于豪华或天然化妆品。由于习惯的改变和越来越多女性进入职场，美容行业得到稳步发展。在当今的新型“都市型男”中，个人保健和自恋现象并不是女性的唯一境界。

关键参与者和策略

由于参与者众多，化妆品软管包装行业极具竞争性。反过来，创造力（如设计、技术和实施）和协作将带来可持续的竞争优势。因此，新的进入者同样可能进入市场并进一步加剧竞争。结果，行业老牌企业建立了以投资、并购和研发为需求特征的强有力的战略方法。

本报告中提及的主要参与者包括LINHARDT GmbH ＆ Co. KG、East Hill Industries, LLC.、Berry Group Inc.、Hoffmann Neopac AG、Essel Propack Limited、Albéa Beauty Holdings S.A、Montebello Packaging、CCL Industries Inc.等公司。

2018年2月——Berry Global Group, Inc.以4.75亿美元的价格收购了Griffon Corporation旗下无债务、无现金的子公司Clopay Plastic Products Company, Inc.。Clopay的收购与该企业的核心业务计划紧密相关。

市场细分

化妆品软管包装市场——按材料分类

金属

塑料

多层

化妆品软管包装市场——按应用分类

护发

护肤

化妆

其他

化妆品软管包装市场——按地区分类

北美

美国

加拿大

欧洲

英国

德国

法国

西班牙

欧洲其他地区

亚太

中国

日本

印度

澳大利亚

韩国

亚太其他地区

拉丁美洲

墨西哥

巴西

拉美其他地区

中东与非洲

海湾合作委员会

南非

中东与非洲其他地区

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