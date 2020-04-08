洛杉磯, April 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 預計在 2019 年至 2026 年的預測期內，化妝品包装管市場的複合年增長率(CAGR) 將達到 4.6%。



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市場的驅動力及挑戰

推動該行業增長的主要因素是城市化進程加快，以及消費者可支配收入增加。城市化有助提高可支配收入及增強各種化妝品供應的敏感程度，從而為行業參與者提供一系列契機，並增加對化妝品包裝管的需求。為了緩解客戶對化妝品的需求，業界領導者尋求使用更簡單及小巧的物品（如化妝品包裝容器），從而以更有效和簡單的方法提供個人化的解決方案。化妝品包裝管具有阻擋物質的屏障功能，保謢該物質免受污染，是促進化妝品包裝管行業發展的另一個重要因素。

塑膠行業主導了市場

鑑於塑膠物料的優勢，故通常用於生產化妝品包裝容器，因此塑膠物料類行業在市場上占最大的占有率。塑膠物質不會與包裝管內的化妝品產生反應，並且會防止來自外部的化學反應。預計該細分市場將在未來數年以強勁的市場占有率引領全球市場，並在預測期內以健康的複合年增長率增長(CAGR)。

區域展望

在亞太區，預計化妝品包裝管的需求將顯著上升。主要歸因於化妝品市場上大量客戶均來自新興國家，例如中國和日本。此外，該地區包括各種塑膠供應商，這些供應商對化妝品包裝管尤為重要，使其成為亞太區需求的重要推動力。在印度及中國等發展中國家，改善生活方式和生活水平是發展的重要因素。計劃為亞太區的客戶推出新的美學系列之生態塑膠包裝管。另一方面，從常規包裝到創意包裝，中東與非洲等關鍵地區（例如南非和沙特阿拉伯）的最終需求下降，最終目的是在不久的將來提高需求。

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關於市場

化妝產品如面部化妝、唇膏及眼部護理等，提供完整的美容配套和廣泛的投資機會。消費者條件的多次轉變迫使化妝品包裝生產商成功選擇各種各樣的產品。化妝品包裝管是生產和運送化妝品的重要方法。國際化妝品包裝管市場考慮將各種半透明或層壓形狀的包裝管用於高級或天然化妝品。由於習慣的改變和越來越多的婦女投入職埸，美容行業亦穩步發展。在當今的新「都市美型男」的男士中，個人衛生和自戀現象不獨是女性的專利。

關鍵參與者及策略

由於參與者眾多，化妝品包裝管行業競爭激烈。反而，創造力（設計、技術和實施）和協作將具有可持續的競爭優勢。因此，新入行者同樣有可能進入市場並進一步加劇競爭。結果，針對行業老牌企業建立了以投資、併購和研發需求殷切為特徵的強大策略方法。

本報告的主要參與者是 LINHARDT GmbH & Co. KG、East Hill Industries, LLC.、Berry Group Inc.、Hoffmann Neopac AG、Essel Propack Limited、Albéa Beauty Holdings S.A、Montebello Packaging、CCL Industries Inc., 等。

2018 年 2 月 — Berry Global Group, Inc. 以 4.75 億美元的價格收購了 Griffon Corporation 的無債務及無現金子公司 Clopay Plastic Products Company, Inc.。Clopay 的收購與組織的核心業務計劃緊密相連。

市場細分

按物料劃分的化妝品包裝管市場

金屬

塑膠

層壓

按應用劃分的化妝品包裝管市場

頭髮護理

皮膚護理

化妝

其他

按地理劃分的化妝品包裝管市場

北美

美國

加拿大

歐洲

英國

德國

法國

西班牙

歐洲其他地區

亞太區

中國

日本

印度

澳洲

南韓

亞太區其他地區

拉丁美洲

墨西哥

巴西

拉丁美洲其他地區

中東與非洲

海灣阿拉伯國家合作委員會

南非

中東與非洲其他地區

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