Outotec toimittaa rikastamoteknologiaa Meksikoon

Outotec ja First Majestic Silver Corp. ovat sopineet jauhinmyllyjen toimituksesta Meksikoon First Majesticin rikastamojen kehityshankkeisiin. Sopimus on arvoltaan noin 15 miljoona euroa, ja se on kirjattu Outotecin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymään.

Outotec suunnittelee ja toimittaa San Dimasin hopea- ja kultakaivoksen yhteydessä toimivalle laitokselle autogeenisen (AG) jauhinmyllyn, CCD-piirin sakeuttimen sekä suodattimen rikastushiekan käsittelyyn sekä Santa Elenan hopea- ja kultakaivoksen yhteydessä sijaitsevalle laitokselle sakeuttimia ja suodattimen rikastushiekan käsittelyyn. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2020 ja 2021.

Tämä tilaus on jatkumoa Outotecin First Majesticille aiemmin toimittamille Outotec® HIGmill®-jauhinmyllyille. Yksi jauhinmyllyistä on Santa Elenan rikastamolla, jossa hienojauhatusteknologia on merkittävästi parantanut hopean ja kullan saantia.

“Olemme tyytyväisiä saadessamme jatkaa yhteistyötä First Majesticin kanssa. Energiatehokas jauhinmylly sekä ympäristöystävälliset sakeuttimet ja rikastushiekan käsittelyyn käytetyt suodattimet mahdollistavat First Majesticin kehittävän toimintojaan kestävästi”, sanoo Outotecin Minerals Processing -liiketoiminnan johtaja Paul Sohlberg.





