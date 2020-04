TORONTO, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS Santé a annoncé qu’elle donnait à 26 000 médecins de famille canadiens les moyens de faire des visites virtuelles avec leurs patients en intégrant cette fonction à sa solution de dossier médical électronique (DME). En réaction à la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement, TELUS Santé a accéléré le développement de son outil de vidéoconférence compte tenu du fait que les médecins en Ontario et partout au pays peuvent dorénavant utiliser les codes de facturation des soins virtuels. Offerte gratuitement pendant les quatre premiers mois, cette nouvelle fonction permet aux médecins de s’occuper à distance de leurs patients et de maintenir la continuité des soins et la mise à jour des dossiers de santé.



« Cette innovation survient au bon moment, déclare le Dr Scott Styles, pédiatre en Ontario. La crise sanitaire nous oblige à rester à la maison, mais je suis rassuré de pouvoir discuter avec mes patients par vidéoconférence et leur fournir des soins primaires, car les besoins sont grands actuellement. De plus, j’évite une exposition inutile aux risques. »

Grâce à la nouvelle fonction de soins virtuels, les médecins peuvent donc prendre des rendez-vous, donner des consultations vidéo et mettre à jour les dossiers de leurs patients à partir de leur DME. Accessible sur ordinateur, sur téléphone intelligent ou sur tablette, l’outil de consultation virtuelle mobile entièrement intégré élimine le besoin de passer d’un outil numérique à l’autre. Il simplifie ainsi le travail, réduit le fardeau des médecins et leur permet de se concentrer sur les soins aux patients. Il peut ensuite placer l’interface de vidéoconférence intuitive à côté de la fenêtre du DME, ce qui lui permet de prendre des notes et de consulter le dossier du patient durant la consultation. Le patient n’a quant à lui qu’à cliquer sur le lien qu’il a reçu pour ouvrir la fenêtre de consultation dans le navigateur de son ordinateur ou appareil mobile et consulter son médecin de première ligne. L’outil offre des capacités audio et vidéo complètes, ainsi qu’une fonction de clavardage qui permet d’échanger des messages par écrit.

« Plus que jamais, nous devons équiper les cliniciens canadiens avec les outils numériques appropriés pour qu’ils fournissent des soins de santé efficaces et maintiennent la continuité des soins pour leurs patients, dit Luc Vilandré, Président, TELUS Santé et Solutions de paiement. Nous avons travaillé sans relâche pour intégrer le plus rapidement possible les soins virtuels au DME et offrir aux médecins la possibilité d’offrir des consultations par vidéo tout en tirant parti des renseignements et des dossiers électroniques. »

