Onsdag den 29. april 2020, kl. 10.00

i Tivoli Congress Center

Arni Magnussons Gade 2-4, 2. sal

1577 København V





Dagsorden



1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år



2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer



3. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2020



4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen



Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:



a. Afdelingerne Europa Small Cap KL og Nordic Small Cap KL – Ændring af ordlyd vedrørende investeringsunivers.



b. Afdelingerne Korte Obligationer Lagerbeskattet KL, Korte obligationer KL, Mellemlange obligationer KL, Lange obligationer KL og Fonde KL – Ændring af ordlyd vedrørende investeringsbegrænsning.



c. Afdelingerne Korte obligationer Lagerbeskattet KL, Korte obligationer KL, Mellemlange obligationer KL, Lange obligationer KL, Fonde KL, Virksomhedsobligationer KL, Verdens Obligationsmarkeder KL, Aktier KL, Aktier II KL, Globale UdbytteAktier KL, Global Stars KL, Stabile Aktier KL, Europa KL, Japan KL, USA KL, Fjernøsten KL, Østeuropa KL, Nordic Stars KL, Emerging Markets KL, Europa Small Cap KL, Nordic Small Cap KL, Danmark KL, Kina KL, Indien KL, Global Small Cap KL, Klima og Miljø KL, Danske aktier fokus KL, Globale Obligationer KL, HøjrenteLande KL, Virksomhedsobligationer Højrente KL, European High Yield Bonds KL, Stabil Balanceret KL, Stabile Aktier Akkumulerende KL, Basis 1 KL, Basis 2 KL, Basis 3 KL, Basis 4 KL, Globale Aktier Indeks KL, Emerging Stars KL, North America Enhanced KL, Global Enhanced KL, Europe Enhanced KL, Japan Enhanced KL, Emerging Markets Enhanced KL, Global Small Cap Enhanced KL, Bæredygtige Aktier KL og Bæredygtige Obligationer KL – Generel opdatering af vedtægter i henhold til standardvedtægter udarbejdet af Finanstilsynet og i overensstemmelse med gældende lovgivning.



d. Generel opdatering af vedtægter i henhold til standardvedtægter udarbejdet af Finanstilsynet og i overensstemmelse med gældende lovgivning.



e. Fusion af afdeling Japan KL (ophørende) ind i afdeling Japan Enhanced KL (fortsættende).



f. Fusion af afdeling Fjernøsten KL (ophørende), afdeling Østeuropa KL (ophørende), afdeling Kina KL (ophørende) og afdeling Indien KL (ophørende) ind i afdeling Emerging Stars KL (fortsættende).



g. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af ovennævnte forslag.



5. Valg af medlemmer til bestyrelsen



På valg i henhold til vedtægterne er advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og økonomidirektør Kim Balle.



Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og økonomidirektør Kim Balle.



6. Valg af revisor



Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.



7. Eventuelt



Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på den ordinære generalforsamling.



For at minimere smittespredningen af Covid-19 og for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt Regeringens til enhver tid gældende forsamlingsforbud, opfordrer Nordea Invest på det kraftigste til, at man ikke møder fysisk op til den ordinære generalforsamling men afgiver sin stemme via fuldmagt.



Af samme årsag er det sædvanlige traktement aflyst. Det vil således udelukkende være den formelle del af den ordinære generalforsamling, der gennemføres.



Nordea Invest henviser i stedet til, at man deltager på det åbne investormøde den 26. oktober 2020 i Tivoli Congress Center, hvor repræsentanter fra Nordea Invests bestyrelse også vil deltage. Det vil være muligt at tilmelde sig investormødet fra august 2020 på www.nordeainvest.dk/investeringsmoder.



Nordea Invest tilbyder alle tilmeldte investorer at overvære årets ordinære generalforsamling via webcast i stedet for personligt at møde op, idet man som investor dog ikke har mulighed for at afgive stemme på selve dagen, men kan gøre brug af afstemning via fuldmagt. Instruktioner om hvordan man tilgår webcast fremsendes til alle investorer, der tilmelder sig den ordinære generalforsamling.



Tilmelding til den ordinære generalforsamling kan ske via www.nordeainvest.dk/investorportal.



Tilmelding skal være VP Securities A/S i hænde eller registreret på investorportalen senest onsdag den 22. april 2020.



Afgivelse af stemme via fuldmagt kan ske ved at gå ind på www.nordeainvest.dk/investorportal.



Afgivelse af stemme via fuldmagt skal være VP Securities A/S i hænde eller registreret på investorportalen senest onsdag den 22. april 2020.



Det er alene muligt at udøve stemmeret på de andele, som mindst en uge forud for den ordinære generalforsamling er noteret på navn i foreningens ejerbog, dvs. senest onsdag den 22. april 2020.



Årsrapporten for 2019 kan downloades på www.nordeainvest.dk/årsrapport.



Det er i Nordea Invests bedste interesse at gennemføre den ordinære generalforsamling på en forsvarlig måde, hvorfor Nordea Invest løbende vil følge myndighedernes anvisninger.



Nordea Invest vil via Nordea Invests hjemmeside www.nordeainvest.dk, samt via Nasdaqs hjemmeside www.nasdaqomxnordic.com melde ud, såfremt der skulle komme ændringer til afholdelsen af den ordinære generalforsamling.



Bestyrelsen