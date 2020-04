April 08, 2020 10:30 ET

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Rättelse: Pressmeddelande 2020-04-08

I föregående pressmeddelandes bilaga angavs felaktigt att den

här informationen var skyldig att offentliggöras enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden

samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Bolaget vill här

förtydliga att informationen inte utgjorde insiderinformation under

EU:s marknadsmissbruksförordning.

Electra förvärvar bolag inom support och kundtjänst

Electra köper bolaget Adminify AB och stärker därmed upp supporten

gentemot anslutna kedjor.

Electras kedjekunder har en längre tid efterfrågat en central kundtjänst/supportfunktion.

Marknaden kring funktionstjänster, operatörsabonnemang, MDM och system medför ett

växande behov av tjänster relaterade kring detta. Tjänster är ett växande affärsområde

för Electra och med fler kedjor och fler butiker har behovet av en central kundtjänst ökat.

Därmed väljer Electra nu att förvärva Adminify AB.

Adminify AB grundades 2018 och omsatte under 2019 drygt 3,9 MSEK med sex personer

anställda. Samtliga anställda följer med över till Electra för att förvalta och fortsätta bygga

upp supportorganisationen. Förvärvet sker genom en så kallad inkråmstransaktion vilket

innebär att Adminifys verksamhet flyttas till ett av koncernens bolag, Electra Support AB.





- Det har länge funnits en önskan om att Electra ska stärka upp den här delen

av verksamheten, att skapa en central ”kundtjänst” i syfte att supportera och hantera leverans

av tjänsteportföljen i våra kedjor. När antalet butiker och kedjor växer så ökar även behovet av

support och stöd kring de tjänster vi levererar till våra handlare.



Vi har under de senaste månaderna fört diskussioner med Adminify och nu hittat en bra lösning

för att bygga upp en support för olika tjänster inom Electra koncernen. Jag är övertygad om att

vi tillsammans kommer att stärka Electras och våra kedjors position på marknaden. Kedjorna i

helhet, och framförallt Ring Up, har uttryckt en önskan om att Electra ska stärka supportdelen

runt vår verksamhet. Med detta förvärv kan vi det, säger Anneli Sjöstedt VD och koncernchef

för Electra Gruppen.





