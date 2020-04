København, 8. april 2020





Den ordinære generalforsamling i EAC Invest A/S vil blive afholdt torsdag den 30. april 2020 kl. 14:00 i East Asiatic House, Indiakaj 16, 2100 København Ø.

Vedhæftet dagsorden med bilag.





COVID-19

De påbud og regler, der er fastsat i forbindelse med COVID-19-pandemien, herunder begrænsninger i offentlige samlinger, forventes at få konsekvenser for afviklingen af EAC Invest A/S’ kommende ordinære generalforsamling. Selskabet har dog besluttet at indkalde til og afvikle den ordinære generalforsamling den 30. april 2020, som oprindeligt planlagt. Generalforsamlingen vil blive afholdt i overensstemmelse med de regler og anbefalinger fra myndighederne, der gælder på tidspunktet for generalforsamlingen. Selskabet vil derudover tage de skridt, som selskabet finder nødvendige for at sikre sundhed og sikkerhed for alle involverede parter.

På selve generalforsamlingen vil selskabet alene være repræsenteret af bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen og hvis muligt, CEO Martin Thaysen. Selskabet opfordrer sine aktionærer til ikke at deltage personligt på generalforsamlingen, men til i stedet at deltage ved brug af fuldmagt eller brevstemme afgivet forud for generalforsamlingen.

Derudover er aktionærer velkomne til forud for generalforsamlingen at stille skriftlige spørgsmål vedrørende de emner, der er på dagsordenen. Selskabet vil besvare spørgsmålene i overensstemmelse med gældende lovmæssige krav og begrænsninger.

Aktionærer adviseres om, at der kan gælde begrænsninger i adgangen til de lokaler, hvor generalforsamlingen afholdes, og at disse begrænsninger kan forhindre personer fra at få adgang baseret på deres seneste rejsehistorie, karantæne og/eller sygdomstegn.

Hvis der, mod forventningerne, er mere end 10 personer, der ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, kan dette have indflydelse på tidspunktet for og måden hvorpå generalforsamlingen gennemføres.





Med venlig hilsen

EAC Invest A/S





For yderligere information kontakt venligst:

Martin Thaysen, CEO, e-mail investorinformation@eac.dk





Vedhæftede filer