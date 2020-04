Le transport de colis par drone,

futur outil stratégique des crises sanitaires majeures





Dardilly et Tel-Aviv, 8 avril 2020

Le projet de transport de colis par drone

Dans le cadre d’un projet du futur visant à créer un réseau urbain de services par drones permettant notamment la livraison de colis par drones, la ville de Tel-Aviv (Israël), via sa plate-forme ouverte d’incubation de projets innovants CityZone, a retenu la société ParaZero pour mener à bien, à partir de 2020, les premières expérimentations et preuves de concept d’un système adapté, garantissant le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité. Ces expérimentations seront réalisées en situation réelle grâce à l’utilisation d’un quartier entier de la ville.

A propos de ce projet très innovant, Madame Liora Schechter, CIO de la Municipalité de Tel-Aviv a déclaré : « dans la perspective de concevoir et de bâtir les « villes du futur », nous sommes convaincus de la place prépondérante qui sera occupée par des systèmes de drones. Cette technologie constitue l’un des axes majeurs de notre réflexion, raison pour laquelle nous souhaitons dès maintenant sélectionner les meilleurs acteurs de ce secteur pour développer ensemble de nouvelles solutions. »

Afin de présenter la meilleure solution possible, et compte tenu de leur récente alliance capitalistique, Delta Drone et ParaZero ont naturellement décidé de faire travailler ensemble leurs bureaux d’études et de mutualiser leurs savoir-faire respectifs pour bâtir une solution professionnelle, spécifiquement adaptée à ce projet d’envergure internationale.

Côté Delta Drone, le projet sera réalisé à partir de la technologie des drones utilisés pour la solution ATMOS : depuis 4 ans, ces drones automatiques de type hexacopter portent des décors pesant jusqu’à 1,5 kg dans le contexte des chorégraphies présentées au Puy du Fou, avec plus de 4 000 vols effectués de nuit, à proximité du public, sans aucun incident. Il bénéficiera également des avancées technologiques de la solution ISS SPOTTER, notamment de la station sol du système qui permet le décollage, l’atterrissage, le rangement du drone entre deux missions, et le rechargement automatique de la batterie.

Côté ParaZero, la société israélienne embarquera dans le drone son système de sécurité électronique, qui est aujourd’hui le seul système de sécurité de ce type homologué par l’Administration américaine (FAA) pour voler en milieu urbain au-dessus du public. ParaZero bénéficiera en outre de sa place privilégiée au cœur de l’industrie aéronautique en Israël.

Eden Attias, Chairman & CEO de ParaZero se félicite de cette alliance des expertises techniques : « ce projet d’envergure est une formidable opportunité de concrétiser la vision commune partagée par ParaZero et Delta Drone. Il constitue la première étape de notre volonté de devenir un acteur majeur des services par drones dans les environnements urbains ».

D’autres partenaires d’envergure internationale seront associés au projet. A ce stade, il intègre déjà, parmi ses premiers initiateurs, un groupe d’ingénierie IT français de plus de 12 000 personnes, regroupant notamment ingénieurs systèmes, ingénieurs réseaux et infrastructures IT, développeurs logiciels, experts informatique.

Les premiers enseignements de la crise sanitaire mondiale

Beaucoup d’experts s’accordent aujourd’hui pour penser que la crise sanitaire actuelle du Covid-19 préfigure probablement une situation nouvelle de nature à bouleverser l’organisation mondiale.

En effet, la vitesse de propagation du virus et l’ampleur de sa diffusion sur toute la planète sont des phénomènes inédits qui semblent résulter en grande partie de la mondialisation des échanges de marchandises et de biens, ainsi que de l’accroissement exponentiel des flux de personnes se déplaçant dans le monde entier. Désormais, alors que l’histoire est jalonnée par ce type d’épidémie virale récurrente et périodique, de nombreux observateurs s’attendent, au cours des prochaines années, à de futures crises tout aussi répandues et difficilement contrôlables par les services de santé.

Selon les spécialistes, l’enjeu est considérable, car ces crises désorganisent et mettent en péril toute l’organisation économique et sociale des pays, remettant en cause la croissance mondiale, l’emploi et plus généralement les principes fondamentaux de la vie en communauté.

Face à ces désordres sanitaires majeurs, le premier moyen de défense est la régulation de l’épidémie afin de mieux organiser les capacités d’intervention et de traitement des systèmes de soins. Pour ce faire, les différents gouvernements, dans la plupart des pays, ont utilisé de manière massive et pour la première fois dans l’histoire, la méthode du confinement des populations à grande échelle, mesure qui pouvait jusqu’alors paraître extrême et relever du tabou.

Lors des prochaines crises, il ne fait aucun doute pour tous les experts que le recours à la « distanciation sociale » par confinement sera utilisée plus systématiquement, plus tôt, et avec moins de réticence. Elle pose toutefois le problème de l’approvisionnement des populations confinées et de l’impératif qui demeure de se rencontrer pour acheminer les produits de première nécessité. Un système de livraison par drone constituera dans ce cadre un puissant complément technologique pour faciliter la logistique.

A propos de CityZone : CityZone est un laboratoire vivant, créé en partenariat par la Municipalité de Tel_Aviv, l’Université de Tel-Aviv et Park Atidim Tel-Aviv, ouvert aux gouvernements locaux, aux entreprises et aux entrepreneurs qui vise à faire progresser les solutions destinées à relever les défis urbains.

CityZone mis en place un programme d’un an pour les start-ups « Urban Tech ». Le programme met l’accent sur la préparation au marché, la validation des produits et la mise à l’échelle des entreprises, offrant à ses participants l’occasion de développer, de tester et de faire la démonstration de leur technologie sur le site Smart City Beta de Tel-Aviv, d’effectuer des tests et d’obtenir les commentaires de vraies villes et entreprises.

Les participants au programme bénéficient d’un appui logistique et des conseils d’experts, de chercheurs. Ils ont également accès aux entreprises internationales partenaires de CityZone, telles Renault Nissan Mitsubishi, Dell Technologies, Cisco.

A propos de ParaZero : La société ParaZero IL a été créée en 2014 afin de contribuer, grâce à l’expertise de ses équipes, au développement exponentiel inéluctable du secteur des drones. Elle s’est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de systèmes de sécurité autonomes pour drones. Ces systèmes sont aujourd’hui reconnus parmi les meilleurs du marché, ils ont obtenu la première homologation accordée par la FAA – Federal Aviation Administration aux Etats-Unis.

L’action ParaZero Ltd est cotée à la Bourse de Sydney (ASX : PRZ)

www.parazero.com

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth 33 443 695 BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

www.deltadrone.com

Contacts investisseurs : Contact presse :

Jérôme Gacoin Louise Caetano +33 1 75 77 54 65 +33 1 55 02 15 13 jgacoin@aelium.fr l.caetano@open2europe.com







Sarah Ousahla

+33 1 55 02 15 31

s.ousahla@open2europe.com





Pièce jointe