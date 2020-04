April 08, 2020 12:01 ET

FLAUREA Chemicals, filiale d’AUREA se mobilise pour accompagner ses clients

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, se mobilise pour accompagner ses clients qui se doivent d’assurer un plan de continuité de services en raison de la pandémie Covid-19.

Ainsi, FLAUREA Chemicals, filiale du Groupe AUREA, active dans la chimie des métaux non ferreux pour la fabrication de produits de niche à destination des industries du monde entier, adapte son organisation en mettant en place un plan de continuité d’activité afin d’approvisionner ses clients et leur permettre de maintenir leurs activités essentielles au service de l’intérêt général.

En effet, FLAUREA Chemicals au travers de son activité de chlorure de zinc est un acteur stratégique et indispensable pour ses clients actifs dans le traitement des eaux de distribution (SUEZ Environnement) et surtout dans le domaine de la production pharmaceutique (SANOFI) où ses produits sont essentiels à la fabrication de médicaments dont certains sont vitaux comme l’insuline et de vaccins .

Cette poursuite d’activité s’effectue dans le strict respect des règles sanitaires préconisées par les autorités tout en respectant les normes de sécurité inhérentes à son statut d’Industrie Classée Seveso, seuil haut, et en minimisant la présence physique du personnel sur sites.

Le Groupe continuera d’adapter son organisation en fonction de l’évolution de la situation, des besoins de ses clients et des consignes gouvernementales.

A propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .

