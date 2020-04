TORONTO, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint Partners LP, l’une des principales sociétés de gestion d’actifs non traditionnels au Canada, est heureuse d’annoncer le lancement du Fonds de stratégies sur devises Ninepoint, son fonds commun de placements non traditionnels liquide phare. Le Fonds combine l’effet de diversification d’un placement non traditionnel à la liberté des liquidités quotidiennes et il est maintenant offert aux investisseurs canadiens.



Au cours des dernières semaines, la crise de la COVID-19 a fait chuter lourdement le marché et les investisseurs ayant adopté des stratégies de placement traditionnels sont peu protégés et en subissent les contrecoups. Au moyen du Fonds de stratégies sur devises Ninepoint, les investisseurs obtiennent une exposition aux négociations présentant une faible corrélation aux tendances macroéconomiques et financières mondiales, une stratégie qui peut être particulièrement avantageuse quand les marchés des obligations et des actions sont tumultueux.

« Les répercussions mondiales de la COVID-19 ont eu de lourdes conséquences sur les marchés. Le moment choisi pour lancer ce fonds représente une occasion unique pour les investisseurs, car il a une faible corrélation prévue avec les marchés publics. » a affirmé James Fox, codirecteur général et associé directeur de Partenaires Ninepoint.

Approche en matière de placement

Le Fonds utilise un processus en trois étapes, dans le cadre duquel les facteurs fondamentaux du marché sont identifiés afin de prévoir le rendement et la volatilité des devises et de produire un portefeuille de devises optimisé.



1) Suivre les facteurs macroéconomiques et financiers 2) Prévoir le rendement et la volatilité des marchés liquides 3) Optimiser le processus en fonction du rapport risque-rendement

L’objectif de placement du Fonds de stratégies sur devises Ninepoint est de générer des rendements totaux à long terme en investissant mondialement dans des contrats à terme sur devises, et ce, dans des positions acheteur et vendeur. Afin d’atteindre l’objectif de placement, le sous-conseiller utilisera plusieurs méthodes de négociation de placements, collectivement appelées les « stratégies sur devises », selon le niveau de risque normal et il investira dans des contrats à terme sur devises en appliquant un modèle statistique bayésien permettant de déterminer les facteurs actuels à l’origine des rendements des devises. Le Fonds peut également avoir une exposition à l’or par l’entremise de placements dans des contrats à terme.

Le Fonds sera sous-conseillé par P/E Global LLC, une société située à Boston, gestionnaire de devises spécialisée en méthodes quantitatives. L’approche quantitative systématique de P/E envers la négociation de devises basée sur des facteurs fondamentaux s’appuie sur les quinze années d’expérience de la société, ce qui comprend la crise financière de 2008, durant laquelle sa stratégie n’a pas seulement protégé le capital investi, mais a aussi généré des rendements positifs.

Disponibilité du Fonds

Partenaires Ninepoint s’engage à offrir aux investisseurs canadiens l’accès à plusieurs stratégies non traditionnelles. Il sera possible d’acheter le Fonds de stratégies sur devises Ninepoint vers le 8 avril 2020.

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements non traditionnels au Canada. Elle supervise environ 6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant les contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions nord-américaines, des actions mondiales, des actifs réels et un revenu alternatif.

Pour de plus amples renseignements, membres de la presse seulement :

Mary Victoria Falzarano

561 578-0697

MVF@WealthMattersConsulting.Com

Pour de plus amples renseignements sur le Fonds :

https://www.ninepoint.com/fr/fonds/fonds-de-stratégies-sur-devises-ninepoint/

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Toute l’information importante à propos de ces Fonds, y compris les objectifs et stratégies de placement, de même que l’information sur les options d’achats, les frais de gestion applicables, les commissions de performance (le cas échéant) ainsi que les dépenses, est incluse dans son prospectus. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Des commissions initiales, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance et d’autres frais et coûts peuvent être associés à un placement dans ces Fonds. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

Le FONDS DE STRATÉGIES SUR DEVISES NINEPOINT est généralement exposé aux risques suivants. Consultez le prospectus simplifié du Fonds pour une description des risques suivants : les risques liés aux emprunts et aux garanties; le risque lié aux produits de base; le risque de concentration; le risque de crédit; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque associé aux dérivés; le risque lié aux placements dans des titres étrangers; le risque lié à l’inflation; le risque de taux d’intérêt; le risque associé à l’effet de levier; le risque de liquidité; le risque du marché; le risque lié à la commission de performance; le risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours; le risque associé aux séries; le risque associé à la vente à découvert; le risque lié aux petites sociétés; le risque spécifique à l’émetteur; le risque lié au sous conseiller; le risque lié au fait qu’une personne détient un grand nombre de parts et le risque fiscal.

L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller en placement pour déterminer si les titres des Fonds peuvent être légalement vendus dans leur territoire de compétence.

Les risques associés au placement dans un Fonds dépendent des titres et des actifs dans lesquels le Fonds investit et sont en fonction des objectifs particuliers du Fonds. Il n’est pas garanti qu’un Fonds atteigne son objectif de placement. De plus, la valeur nette de ses actifs et son rendement varieront de temps en temps selon les conditions du marché. Il n’y a aucune garantie que le plein montant de votre placement initial dans un Fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Veuillez lire le prospectus du Fonds ou la notice d’offre avant d’investir.