CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX : EMN) (la « Société » ou « EMN ») est ravie d'annoncer la clôture du placement privé sans courtage (l'« Offre ») annoncé le 24 mars 2020, ainsi que l'octroi d'options d'achat.

Clôture de la première tranche du placement privé

La première tranche comprenait 4 477 170 actions ordinaires (les « Actions ») et 227 273 titres de dépôt CHESS (les « CDI », chaque CDI représentant une Action), au prix de 0,11 dollar canadien par Action et 0,13 dollar australien par CDI, pour un produit brut cumulé d'environ 517 489 dollars canadiens.

La deuxième tranche de l'Offre (la « Tranche des parties liées »), qui comprend les souscriptions des parties liées à la Société de 4 261 142 Actions au prix de 0,11 dollar canadien et 174 615 CDI au prix de 0,13 dollar australien par CDI pour un produit brut cumulé de 487 780 dollars canadiens, devrait de terminer le 5 mai 2020, ou aux alentours de cette date, sous réserve de l'approbation des actionnaires de la Société comme requis en vertu de la règle de cotation 10.11.5 de l'Australian Securities Exchange (« ASX »). La Société a convoqué une réunion spéciale des actionnaires, qui se tiendra le 1er mai 2020 (la « Réunion ») en vue d'approuver l'émission d'Actions et de CDI conformément à la Tranche des parties liées.

Le produit brut cumulé issu de l'Offre devrait s'élever à environ 1 005 300 dollars canadiens. Le produit brut de l'Offre sera utilisé par la Société pour faire progresser son Projet Chvaletice Manganese en République tchèque, y compris pour poursuivre l'étude de faisabilité et la préparation de la soumission de l'évaluation des répercussions sur l'environnement, ainsi qu'à d'autres fins générales de l'entreprise. Les frais dus par la Société en lien avec l'Offre comprennent les frais de gestion, payables au comptant, à hauteur de 1 % du produit brut cumulé issu de l'Offre. Les Actions émises dans le cadre de l'Offre seront soumises à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour se terminant le 7 août 2020.

Les Actions et CDI qui seront émis dans le cadre de l'Offre n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis (Securities Act), telle qu'amendée, ou de toute loi sur les valeurs mobilières des États et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des citoyens américains en l'absence d'enregistrement ou de dispense applicable des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre des titres à la vente aux États-Unis, et il n'y aura pas de vente de titres dans quelconque juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Octroi d'options d'achat

La Société annonce également un octroi d'options d'achat (les « Options ») à un cadre, un employé et un consultant en vue d'acheter un total de 350 000 Actions. Les Options peuvent être exercées pour une durée de dix ans à un prix d'exercice de 0,25 dollar canadien par Action. Les Options sont effectives pour un tiers à la date d'octroi et pour un nouveau tiers à chacun des deuxième et troisième anniversaire de la date d'octroi.

À propos d'Euro Manganese :

Euro Manganese Inc. est une société canadienne de ressources minérales, dont l'objectif principal est de développer le Projet Chvaletice Manganese en République tchèque. Le Projet recyclera des résidus miniers historiques qui abritent le plus important gisement de manganèse d'Europe et permettront l'assainissement environnemental de ce site. L'Union européenne apparaît comme le principal centre de production de véhicules électriques. L'objectif d'EMN est de devenir un fournisseur de premier plan de produits à base de manganèse d'ultra-haute pureté et fabriqués de manière durable, pour le secteur des batteries lithium-ion et les producteurs d'alliages spécialisés d'acier et d'aluminium.

Publication autorisée par le PDG d'Euro Manganese Inc.

Contact :

Euro Manganese Inc. Marco A. Romero

Président et PDG

(604)-681-1010 ext. 101 Fausto Taddei

Vice-président du développement commercial

et secrétaire général de l'entreprise

+1 604-681-1010 poste 105

E-mail : info@mn25.ca

Site Web : www.mn25.ca

Adresse de la Société :

1500 – 1040 West Georgia Street,

Vancouver, Colombie-Britannique, Canada, V6E 4H8

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » ou des « informations prospectives » au sens des lois en vigueur sur les valeurs mobilières. Ces énoncés et informations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société, ses projets, ou ses résultats industriels, soient sensiblement différents des résultats, rendements ou réalisations à venir, exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdits énoncés ou informations de nature prospective. Ces énoncés peuvent être identifiés par l'emploi de termes tels que « peut », « pourrait », « pourra », « faire en sorte de », « prévoir », « croire », « planifier », « anticiper », « estimer », « programmé », « annoncer », « prédire » et d'autres termes similaires, ou déclarent que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « pourraient peut-être » être pris, survenir ou être atteints, ou « seront » pris, « surviendront » ou « seront atteints ». Ces informations prospectives ou énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant la clôture prévue de la Tranche des parties liées, la tenue de la Réunion et l'utilisation du produit de l'Offre.

Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux informations ou déclarations de nature prospective. Les informations et énoncés de nature prospective impliquent d'importants risques et incertitudes importants, ne doivent pas être considérés comme des garanties de performances ou de résultats futurs et ne seront pas nécessairement des indicateurs précis de la réalisation ou non de ces résultats. Un certain nombre de facteurs pourrait faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats indiqués dans les énoncés prospectifs ou les informations prospectives, y compris, sans toutefois s'y limiter, les facteurs abordés dans le cadre de l'« Avis des risques » et ailleurs dans le rapport de gestion de la Société, ainsi que la capacité à obtenir des approbations réglementaires dans un délai convenable ; la possibilité que des événements inconnus ou inattendus fassent que les conditions contractuelles ne soient pas remplies ; des changements inattendus dans la législation, les règles ou la règlementation, ou leur mise en vigueur par les autorités applicables ; l'incapacité des parties à exécuter leurs contrats comme convenu avec la Société ; les troubles sociaux ou les conflits de travail ; les changements de prix des marchandises ; et l'incapacité des programmes ou des études de prospection à fournir les résultats escomptés ou des résultats qui justifieraient et appuieraient l'idée de poursuivre la prospection, les études, le développement ou les opérations.

Même si les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la Société considère comme raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes auxdits énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont formulés à la date du présent communiqué de presse et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sous réserve des lois en vigueur sur les valeurs mobilières, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document, afin de refléter les événements ou circonstances survenus après la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en raison des facteurs énoncés dans la section « Avis sur les risques » et ailleurs dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 30 septembre 2019 et son formulaire annuel de renseignements.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX), ni l'ASX n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.