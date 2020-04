TORONTO, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les cabinets d'avocats Waddell Phillips Professional Corporation et Podrebarac Barristers Professional Corporation ont annoncé aujourd'hui que la Cour supérieure de justice de l'Ontario avait certifié une action collective nationale contre le constructeur automobile de luxe Bayerische Motoren Werke AG (« BMW AG ») et son distributeur canadien, BMW Canada.



Cette action collective soutient que le système de direction assistée des modèles MINI Cooper ou MINI Cooper S de 2002 à 2006 et MINI Cooper cabriolet ou MINI Cooper S cabriolet de 2005 à 2008 comporte des défauts dangereux pouvant causer (a) une perte soudaine et inattendue de la direction assistée pouvant entraîner une collision et des dommages matériels ou des blessures corporelles ou (b) une combustion des composants pouvant entraîner un incendie du véhicule. Bien que BMW AG ait procédé aux États-Unis à un rappel pour défaut de sécurité de certains modèles MINI Cooper et MINI Cooper S de 2002 à 2005, elle n'a pas procédé à un rappel similaire pour les mêmes modèles vendus au Canada.

Ce recours inclut toutes les personnes ou entités au Canada ayant acheté ou loué :

un modèle de Mini Cooper ou Mini Cooper S 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 ; ou un modèle de Mini Cooper cabriolet ou de Mini Cooper S cabriolet de 2005, 2006, 2007 ou 2008,

ainsi que leurs successions, exécuteurs testamentaires, successeurs ou ayants droit. Plus de 16 600 de ces véhicules ont été vendus au Canada.

En mars 2016, BMW a communiqué par écrit avec les propriétaires et les locataires de certains modèles MINI Cooper et MINI Cooper S 2002 à 2005 aux États-Unis pour les informer de l'existence d'un défaut lié à la sécurité des véhicules automobiles. BMW leur a demandé de communiquer avec leur concessionnaire MINI pour que les réparations nécessaires soient effectuées sans frais et le plus rapidement possible. Aucun rappel de ce type n'a été entrepris pour ces mêmes modèles au Canada. À la place, BMW Canada a offert une garantie prolongée sur la pompe de direction assistée et le ventilateur.

Cette action collective vise à faire en sorte que BMW paie les frais de réparation de tous les véhicules concernés et rembourse les propriétaires ou les locataires ayant déjà effectué les réparations nécessaires. La poursuite vise également à obtenir une indemnisation pour tout préjudice ou dommage subi en raison des défauts.

Des informations supplémentaires sur ce litige, notamment les motifs de la décision (certification), sont disponibles sur www.minicooperclassaction.ca .

Les principales avocates chargées de cette action collective sont Margaret L. Waddell et Kathryn Podrebarac, qui sont toutes deux des praticiennes de premier plan en matière d'actions collectives et de responsabilité en matière de produits.

