CHICAGO, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le lundi 6 avril 2020, l'entreprise de Chicago, PureCircle, innovateur mondial de premier plan et fournisseur d'ingrédients à base de stévia, y compris des édulcorants et des exhausteurs de goût, a déposé une plainte auprès de la Cour de district des États-Unis pour le district nord de la Géorgie contre Almendra Americas LLC, basée à Decatur, Géorgie, et Almendra (Thailand) Company Limited, basée à Bangkok, en Thaïlande. PureCircle affirme que les produits « Steviarome » d'Almendra enfreignent l'un de ses brevets, à savoir le Brevet américain n° 10 398 160, « Glucosylated steviol glycoside as a flavor modifier » (le glycoside de stéviol glycosylé en tant que modificateur de goût). Le glycoside de stéviol glycosylé est un modificateur de goût dérivé de la stévia. L'arôme NSF-02® de PureCircle, possédant des propriétés modificatives, est un exemple d'ingrédient à base de glycoside de stéviol glycosylé.



PureCircle possède un portefeuille vaste et solide de brevets à l'échelle mondiale, résultant de son travail d'innovation, de recherche et de développement avancés avec la stévia, et de son investissement y afférent. Grâce à cette innovation et ces opérations de recherche et développement continues, PureCircle s'est vu accorder plus de 200 brevets en lien avec la stévia. Ces brevets, ainsi que plus de 300 brevets en instance et d'autres actifs intellectuels de valeur, sont axés sur une large gamme de produits et processus liés à la stévia.

PureCircle propose un portefeuille robuste de délicieux ingrédients à base de stévia, comprenant des ingrédients fonctionnels, des arômes et des édulcorants à base de feuille de stévia. Aujourd'hui, les ingrédients à base de stévia qui modifient l'arôme, comme le NSF-02® de PureCircle, offrent de la flexibilité et d'autres avantages significatifs aux entreprises de produits alimentaires et de boissons pour leur permettre de fabriquer des produits au goût optimisé.

L'arôme de stévia NSF-02® de PureCircle est largement réputé comme un ingrédient exceptionnel dans le monde des arômes pour sa capacité à améliorer la qualité du goût sucré, équilibrant le profil de saveur global tout en minimisant les arrière-goûts déplaisants et toute amertume éventuelle. PureCircle reste déterminée à apporter des ingrédients innovants à base de feuille de stévia sur le marché, à l'intention des entreprises de produits alimentaires et de boissons donnant la priorité aux ingrédients plus sains et à une réduction de l'utilisation de sucre.

Demandes de renseignements :



Alina Slotnik, vice-présidente du Marketing

E-mail : alina.slotnik@purecircle.com

Jackson Pillow, Responsable des communications à l'échelle mondiale

E-mail : Jackson.Pillow@purecircle.com Tél. : +1 630 256 8394

À propos de PureCircle

PureCircle est la seule entreprise qui allie des opérations de recherche et développement de pointe à une intégration verticale totale, depuis la culture jusqu'à la production d'édulcorants délicieux, innovants et de haute qualité à base de stévia.

L'entreprise collabore avec des agriculteurs qui cultivent les plants de stévia et des entreprises du secteur des aliments et boissons qui cherchent à améliorer leurs formules sans calorie ou basses calories à l'aide d'édulcorants issus de plantes.

PureCircle poursuivra : son avance dans la recherche, le développement et l'innovation, la production d'un approvisionnement croissant de nombreuses variétés d'édulcorants à base de stévia au goût proche du sucre, en utilisant toutes les méthodes appropriées et nécessaires de production, et son rôle de ressource et partenaire d'innovation auprès des entreprises du secteur des aliments et boissons.

Les modificateurs de goût à la stévia de PureCircle œuvrent en synergie avec les édulcorants, afin d'améliorer le goût, la sensation en bouche et le profil calorique, mais aussi la rentabilité des produits alimentaires et boissons.

Fondée en 2002, la société PureCircle investit en permanence dans des activités de recherche et développement révolutionnaires et possède plus de 214 brevets liés à la stévia, ainsi que 300 autres brevets en instance.

PureCircle possède des bureaux dans le monde entier, et son siège social se situe à Chicago, dans l'État de l'Illinois.

Afin de répondre à la demande grandissante en faveur d'édulcorants à base de stévia, PureCircle augmente rapidement sa capacité d'approvisionnement. Elle a finalisé en mars 2017 l'agrandissement de son site d'extraction de stévia en Malaisie, augmentant sa capacité afin de fournir rapidement de nouveaux édulcorants spécialisés et délicieux à base de stévia, et pour contribuer à offrir toujours plus de qualité aux consommateurs.

Les actions de PureCircle sont cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres.

Pour tout complément d'information, veuillez visiter le site : www.purecircle.com

À propos de la stévia

Étant donné la préoccupation croissante que suscitent l'obésité et le diabète sur le plan mondial, les entreprises d'aliments et de boissons travaillent de manière responsable, afin de réduire le sucre et les calories contenus dans leurs produits, répondant à la fois aux attentes des consommateurs et des défenseurs de la santé et du bien-être. Les édulcorants issus de la stévia offrent un goût similaire à celui du sucre et deviennent un outil de plus en plus important pour ces entreprises.

Comme le sucre, les édulcorants à base de stévia sont issus de plantes. Mais contrairement au sucre, ils permettent d'obtenir des aliments ou boissons dont la formulation est à faible apport calorique, voire à apport calorique nul.

L'extrait de feuille de stévia est un édulcorant naturel, puissant et sans calorie, utilisé par des entreprises mondiales d'aliments et de boissons comme alternative délicieuse et sans calorie au sucre et aux édulcorants artificiels.

Le stévia est une plante naturellement sucrée d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, elle est cultivée partout dans le monde, notamment au Kenya, en Chine et aux États-Unis.

Les parties au goût sucré de la feuille de stévia ont un goût jusqu'à 350 fois plus sucré que le sucre, et en raison de la forte sucrosité de la stévia, sa production nécessite beaucoup moins d'eau et de terre que le sucre.

Des recherches ont montré que les molécules contenues dans la feuille de stévia sont toujours présentes et intactes dans la feuille séchée, durant le procédé de purification et d'extraction commerciale, ainsi que dans le produit fini d'extrait de feuille. L'ensemble des principales organisations mondiales de règlementation, à travers 65 pays, ont autorisé l'usage d'extraits de feuille de stévia de haute pureté dans les boissons et les aliments.

Pour de plus amples informations concernant l'aspect scientifique des édulcorants à base de stévia, veuillez visiter le site : https://www.purecirclesteviainstitute.com/

Une photo en relation avec ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c071735-92fc-45b4-8f68-a59c0fdb2666/fr