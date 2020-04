芝加哥, April 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2020年4月6日星期一,总部位于芝加哥的全球领先甜菊成分(包括甜味剂和增味剂)创新企业及供应商PureCircle向美国佐治亚北区联邦地区法院对佐治亚州迪凯特Almendra Americas LLC of和泰国曼谷Almendra (Thailand) Company Limited提起诉讼。PureCircle称Almendra的“Steviarome”产品侵犯了一项PureCircle专利,即:美国专利编号10,398,160的“糖化甜菊糖苷作为风味改良剂”。 糖化甜菊糖苷是从甜菊植物中提取的风味改良剂。PureCircle具有改良特性的的NSF-02®风味是糖化甜菊糖苷成分的一个实例。



凭借先进的甜菊创新、研究与开发工作及相关投资,PureCircle获得了范围广泛且实力强劲的众多全球专利。由于持续进行的上述创新、研究和开发,PureCircle已获得200多项甜菊相关专利。上述专利以及300多项待审专利和其他有价值的知识产权均面向广泛的甜菊相关产品和工艺。

PureCircle提供种类繁多的产品组合,带来口味优越的植物性甜叶菊成分,包括甜菊叶甜味剂、功能成分和风味。今天,PureCircle的NSF-02®风味等以甜菊为基础的风味改良成分为食品和饮料企业提供了显著的优势和灵活性,使其在生产产品时能够实现最佳口味。

因为能够提高甜度质量,平衡整体风味,同时将异味和可能的苦味减少到最低,PureCircle的NSF-02®甜菊风味被广泛认为是风味领域中的一种卓越成分。PureCircle始终致力于向市场推出以植物为基础的创新甜叶菊成分,服务于注重更健康配料和减少食糖用量的食品饮料企业。

问询:



Alina Slotnik,营销副总裁

电子邮箱:alina.slotnik@purecircle.com

Jackson Pillow,全球传播经理

电子邮箱: Jackson.Pillow@purecircle.com 电话:+1 630 256 8394

关于PureCircle

PureCircle是将先进研发与从农场到质量高、风味佳的创新甜菊甜味剂垂直领域全面一体化相结合的企业。

公司与种植甜菊植物的农民以及寻求使用植物甜味剂改善其低热量和无热量配方的食品和饮料公司合作。

PureCircle将继续做好以下工作:引领研发和创新; 使用所有必要和适当的生产方法生产多种食糖口味的甜菊甜味剂; 成为食品和饮料公司的资源和创新合作伙伴。

PureCircle甜菊风味改良剂与甜味剂协同作用,改善饮料和食品的味道、口感和热量,并提高成本效益。

成立于2002年的PureCircle不断投资于突破性研究和开发,现已获得超过214项与甜菊相关的专利,另有300多项专利申请正待审批。

PureCircle在世界各地设有办事处,全球总部位于伊利诺伊州芝加哥。

为满足对甜菊甜味剂日益增长的需求,PureCircle正在迅速加大其供应能力。2017年3月,公司完成了马来西亚甜菊工厂的扩建,提高了快速供应口感上佳的新型特种甜菊甜味剂的能力,不断提升为客户创造的价值。

PureCircle的股票在伦敦证券交易所主板市场上市。

若需了解更多信息,请访问www.purecircle.com。

关于甜菊

鉴于全球对肥胖和糖尿病的担忧日益增加,饮料和食品公司正在负责任地减少其产品中的糖和热量,以响应消费者与健康倡导者的诉求。来自甜叶菊植物的甜味剂提供类似食糖的口味,正在成为对食品饮料企业日益重要的一种工具。

与食糖一样,甜菊甜味剂的原料来自植物。但与食糖不同的是,这种甜味剂可用于制造低热量和无热量饮料和食品的配方。

甜菊叶提取物是一种天然的零热量、高甜度甜味剂,被全球食品和饮料公司用作糖和人造甜味剂的无热量替代品。

甜菊是一种原产于南美洲的天然甜味植物; 目前在全世界(特别是肯尼亚、中国和美国)都有种植。

甜菊的甜味部分比食糖的甜度高出达350倍:甜菊的超高甜度意味着它需要的水和土地远远少于食糖。

研究表明,甜菊叶的分子保留于干燥的甜菊叶中,并且在商业提取和纯化过程以及最终获得的甜菊叶提取物中保持不变。全球65个国家的所有主要全球监管组织都批准在食品和饮料中使用高纯度甜菊叶提取物。

要了解甜菊相关科学的更多信息,请访问:https://www.purecirclesteviainstitute.com/

本通告随附图片可通过以下网站获取

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c071735-92fc-45b4-8f68-a59c0fdb2666/zh-Hans