芝加哥, April 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2020年4月6日星期一，总部位于芝加哥的全球领先甜菊成分（包括甜味剂和增味剂）创新企业及供应商PureCircle向美国佐治亚北区联邦地区法院对佐治亚州迪凯特Almendra Americas LLC of和泰国曼谷Almendra (Thailand) Company Limited提起诉讼。PureCircle称Almendra的“Steviarome”产品侵犯了一项PureCircle专利，即：美国专利编号10,398,160的“糖化甜菊糖苷作为风味改良剂”。 糖化甜菊糖苷是从甜菊植物中提取的风味改良剂。PureCircle具有改良特性的的NSF-02®风味是糖化甜菊糖苷成分的一个实例。
凭借先进的甜菊创新、研究与开发工作及相关投资，PureCircle获得了范围广泛且实力强劲的众多全球专利。由于持续进行的上述创新、研究和开发，PureCircle已获得200多项甜菊相关专利。上述专利以及300多项待审专利和其他有价值的知识产权均面向广泛的甜菊相关产品和工艺。
PureCircle提供种类繁多的产品组合，带来口味优越的植物性甜叶菊成分，包括甜菊叶甜味剂、功能成分和风味。今天，PureCircle的NSF-02®风味等以甜菊为基础的风味改良成分为食品和饮料企业提供了显著的优势和灵活性，使其在生产产品时能够实现最佳口味。
因为能够提高甜度质量，平衡整体风味，同时将异味和可能的苦味减少到最低，PureCircle的NSF-02®甜菊风味被广泛认为是风味领域中的一种卓越成分。PureCircle始终致力于向市场推出以植物为基础的创新甜叶菊成分，服务于注重更健康配料和减少食糖用量的食品饮料企业。
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Alina Slotnik，营销副总裁
电子邮箱：alina.slotnik@purecircle.com
Jackson Pillow，全球传播经理
电子邮箱：Jackson.Pillow@purecircle.com 电话：+1 630 256 8394
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