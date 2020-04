OTTAWA, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada appellent les institutions financières du pays à faire davantage pour atténuer les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 en réduisant encore davantage les taux d’intérêt des cartes de crédit et en appliquant ces nouveaux taux d’intérêt à tous les détenteurs de cartes de crédit.



« Cette pandémie a entraîné d’importantes perturbations dans la vie de nombreux Canadiens et Canadiennes et crée des conséquences financières. Beaucoup de gens n’ont pas d’autre choix que d’utiliser leurs cartes de crédit pour payer les besoins de base », dit Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada (CTC). « Les banques ont pris certaines initiatives d’assistance, mais ce n’est tout simplement pas suffisant. »

« Le taux directeur de la Banque du Canada étant à un niveau historiquement bas, les institutions financières ont l’occasion de faire profiter à tous leurs clients ces économies pour les aider à braver la tempête. Il ne suffit pas de donner un répit à une partie seulement des emprunteurs, forçant les gens désespérés à faire des pieds et des mains; cette politique doit s’appliquer à tous les clients systématiquement. »

M. Yussuff a envoyé une lettre aux PDG des plus grandes banques et sociétés de cartes de crédit à la fin de la semaine dernière pour leur demander d’abaisser les taux. Après cette action, une vaste campagne a été lancée pour encourager les Canadiens et Canadiennes à ajouter leur voix et à communiquer avec les banques également.

À ce jour, plus de 5 000 personnes se sont ralliées à la campagne, en envoyant des lettres et des gazouillis afin de soulever la question, et plus de 2 500 personnes ont signé une pétition.

Le CTC demande à toutes les institutions financières de réduire les taux d’intérêt pour tous les achats portés aux cartes de crédit après le 15 mars, et pour tous les soldes qui ont été reportés avant cette date, et ce pour la durée de la crise sanitaire de COVID-19.

« C’est un moment déterminant dans l’histoire de notre pays, et les PDG doivent être solidaires et agir pour le bien commun, déclare M. Yussuff. Les Canadiens surveillent la situation de près et s’attendent à ce que chaque institution fasse sa part. »

