JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

Arengud Balti riikide ehitus- ja kinnisvaraturul olid 2019. aastal meie jaoks ootuspärased. Viimaste aastate ehitusmahtude kiire kasv stabiliseerus ja uute kinnisvarainvesteeringute käivitamisel on arendajad muutunud ettevaatlikumaks. Kuigi riiklikud investeeringud rajatistesse jäid viimaste aastate tasemele, on avaliku sektori osakaal tellijana ehitusturul kasvanud.

Ootuspärane oli ka Merko kontserni ehitusmahtude vähenemine enam kui 20% võrra võrreldes 2018. aasta rekordtasemega. Kontserni müügitulu vähenes aastatagusega võrreldes Eestis ja Lätis, ent jäi samale tasemele Leedus ning kasvas Norras. Müügitulust ligi poole teenis kontsern väljastpoolt Eestit. 2019. aastal valmisid kontsernil mitmed silmapaistvad suurobjektid kõigi kolme Balti riigi pealinnas, ent samas mahus uusi ehitustellimusi kontserni lepingute portfelli ei lisandunud. Vähenenud ehitustellimuste põhjuseks oli nii ehituse sisendhindade kasv viimastel aastatel kui ka kontserni strateegia ehitusobjektide valikul.

Müügitulu vähenemise taustal suutsime aga parandada kontserni kasumlikkust ja maksueelne kasum kasvas võrreldes aastatagusega 2,8%. Kasumlikkust toetas meeskondade hea töö ning igapäevane panustamine protsesside lihtsustamise ja vigade vähendamise eesmärgil. Kasumlikkust toetasid ka kontserni kasvanud investeeringud korteriarenduse ärivaldkonda kõigis kolmes Balti riigis, suurim investeeringute kasv oli mullu Leedus. Oleme viimastel aastatel võtnud fookuse suurematele arendusaladele, kus saame luua tervikliku elukeskkonna ning käivitada arendusprojekte etapiviisiliselt vastavalt nõudlusele. 2019. aastal sai ligi 500 klienti Merko ehitatud kodu omanikuks. Suuremate käivitatud või valminud projektide seas saab välja tuua Veerenni, Lahekalda, Noblessneri ja Pikaliiva arendusalad Tallinnas, Viesturdārzs ja Gaiļezera nami Riias ning Vilneles Slenis ja Rinktines Urban Vilniuses.

Merko eesmärk on jätkuvalt olla eelistatud valik kvaliteeti ja usaldusväärsust hindavatele ehitusteenuste tellijatele ja korteriostjatele. Ehitatud hoonete ja rajatiste kaudu loome kaasaegset elukeskkonda ja parandame inimeste elukvaliteeti. Selle nimel jätkame ka ühiskonda panustamist, mille näiteks on pikaajalised koostööprojektid Eesti Terviseradade võrgustiku välja arendamisel, koostöö Eesti Tennise Liidu ja Eesti Kunstimuuseumiga ning erinevate ülikoolidega. Tegutseme pikast perspektiivist lähtudes ning väärtustame kvaliteeti ja usaldust.

Ehitus- ja kinnisvaraturu lähituleviku väljavaated on muutunud keeruliseks seoses globaalse viiruskriisiga. Riskid maailma majanduses ja finantsturgudel on hüppeliselt kasvanud ning lühiajaliselt ei saa välistada ka prognoosimatu ulatusega negatiivseid arenguid. Väga olulised tegurid turu edasises arengus on muuhulgas pankade laenupoliitika ja tingimused, aga ka ettevõtete ja riiklike institutsioonide otsused ja koostöö. Usume, et tugev kapitaliseeritus ja meeskonna võimekus annab Merko kontsernile suhtelise eelise arendus- ja ehitusprojektide elluviimisel ja samuti negatiivsete turuarengute puhul raskustest välja tulemisel.

Tänan kõiki Merko kontserni töötajaid ja koostööpartnereid tulemusliku aasta eest, samuti meie tellijaid ja koduostjaid, kes Merkot on usaldanud.

2019 2018 Müügitulu 326 779 418 011 Müüdud toodangu kulu (291 958) (384 962) Brutokasum 34 821 33 049 Turustuskulud (4 260) (3 285) Üldhalduskulud (12 988) (12 304) Muud äritulud 2 983 3 527 Muud ärikulud (1 318) (1 115) Ärikasum 19 238 19 872 Finantstulud 3 8 Finantskulud (684) (696) Kasum (kahjum) tütarettevõtte müügist, likvideerimisest - (62) Kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 1 766 653 Kasum enne maksustamist 20 323 19 775 Tulumaksukulu (3 833) (375) Perioodi puhaskasum 16 490 19 400 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 16 270 19 343 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist 220 57 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 13 (6) Perioodi koondkasum 16 503 19 394 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 16 281 19 324 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist 222 70 Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,92 1,09

31.12.2019 31.12.2018 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 24 749 39 978 Nõuded ja ettemaksed 50 413 76 183 Ettemakstud tulumaks 104 224 Varud 166 226 117 992 241 492 234 377 Põhivara Ühisettevõtete aktsiad või osad 2 498 732 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 11 094 10 391 Kinnisvarainvesteeringud 14 047 13 771 Materiaalne põhivara 11 919 9 715 Immateriaalne põhivara 777 671 40 335 35 280 VARAD KOKKU 281 827 269 657 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 20 725 19 900 Võlad ja ettemaksed 69 585 77 016 Tulumaksukohustus 812 381 Lühiajalised eraldised 7 976 8 100 99 098 105 397 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 43 001 24 266 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 682 1 481 Muud pikaajalised võlad 3 491 2 179 48 174 27 926 KOHUSTUSED KOKKU 147 272 133 323 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus 4 217 4 577 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 Realiseerimata kursivahed (710) (721) Jaotamata kasum 122 326 123 756 130 338 131 757 OMAKAPITAL KOKKU 134 555 136 334 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 281 827 269 657

