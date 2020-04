Pratteln, Schweiz, 8. April 2020 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass die Anzahl der im Handelsregister eingetragenen Aktien von 11‘164‘563 Aktien um 1‘150‘000 Aktien auf 12‘314‘563 Aktien erhöht wurde.

Am 8. April 2020 wurden aus dem genehmigten Kapital 1‘150‘000 neue eigene Aktien geschaffen. Santhera erwartet, diese unter der aktiengebundenen Finanzierungsvereinbarung mit IRIS gemäss der Pressemitteilung von heute morgen zu verwenden.

