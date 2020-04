Selskabsmeddelelse Nr. 2/2020

København, 8. april 2020



Conferize A/S opdaterer finanskalenderen for 2020

Conferize A/S offentliggør i dag en opdateret finanskalender som følge af udskydelse af den ordinære generalforsamling. Årets ordinære generalforsamling var planlagt afholdt d. 23. april 2020, men i lyset af den nuværende situation omkring covid-19 og det nuværende forsamlingsforbud i Danmark, har bestyrelsen i Conferize A/S valgt at udskyde afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Udskydelsen sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 393 af 7. april 2020 fra Erhvervsministeriet i henhold til hvilken fristen for aktionærernes godkendelse samt efterfølgende indsendelse af årsrapporten kan udskydes i op til 8 måneder fra regnskabsårets udløb.

Conferize A/S vil indkalde til den ordinære generalforsamling, når omstændighederne igen tillader det. Øvrige datoer i finanskalenderen for 2020 påvirkes ikke af udskydelsen.

Finanskalender 2020:

Ordinær generalforsamling: Datoen udmeldes senere

Offentliggørelse af halvårsresultatet for første halvår 2020: 30. august 2020





Om Conferize

Conferize er en digital platform for arrangører og deltagere i events og konferencer med særligt fokus på den proces hvor events bliver til. Platformen er “Event Creation Software” (ECS) i modsætning til gængse “Event Management Software” (EMS). Formålet er at events skal skabe mere værdi for deltagerne og i øvrigt være lettere at arrangere.

Conferize’s forretningsmodel er gradvis at opbygge en portefølje af tilfredse event arrangører som via abonnementsordninger betaler for brugen af platformen.

