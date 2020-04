COMMUNIQUÉ DE PRESSE — INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES



IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – le 9 avril 2020 – MDxHealth SA (Euronext : MDXH.BR), une société spécialisée dans le diagnostic moléculaire à un stade commercial, a publié aujourd’hui un rapport d’activité pour le premier trimestre, qui se termine le 31 mars 2020.



Michael McGarrity, directeur général (CEO) de MDxHealth, a déclaré : Comme annoncé lors de la publication de nos résultats annuels en février, nous avons concentré nos efforts sur l’application de notre stratégie de croissance, et notre premier trimestre de 2020 reflète ces efforts. Les revenus du premier trimestre 2020 liés aux produits ont augmenté de 26 % par rapport au trimestre équivalent de 2019 et le nombre d’unités de ConfirmMDx a quand même connu une croissance de 3 % par rapport à la même période l’an dernier, et ce, en dépit des répercussions de l’épidémie de COVID-19 subies au mois de mars. Malgré les défis inévitables causés par cette pandémie, la proposition de valeur convaincante de MDxHealth, les fondamentaux économiques solides et l’accent mis sur les priorités et leurs exécutions restent inchangés au sein de la société. J’aimerais également partager ce qui suit :

Notre gamme de tests visant à améliorer le diagnostic et le traitement de patients suspectés de présenter un cancer de la prostate reste à la pointe du progrès.

Notre chaine logistique fonctionne bien et nous avons pris les mesures appropriées afin d’assurer la sécurité et la continuité de nos opérations de laboratoire.

Nous nous engageons à gérer prudemment le budget et à faire preuve de discipline dans l’exercice de nos activités.

« D’un point de vue commercial, le contact de nos équipes commerciales avec les médecins a commencé à diminuer en mars en raison de la crise du COVID-19, ce qui a principalement eu des répercussions sur les volumes de SelectMDx. Toutefois, les répercussions de cette diminution du volume n’ont eu qu’une incidence mineure sur notre chiffre d’affaires ou nos flux de trésorerie étant donné que SelectMDx n’est pas encore remboursé. »

« Du point de vue des médecins, l’une des conséquences majeures de la crise du COVID-19 sur les soins de santé a été l’impossibilité de voir leurs patients. Toutefois, un article récent publié dans Urology Times1 a mis en lumière la manière dont le test ConfirmMDx, qui peut être prescrit sans que le patient doive consulter son médecin, peut aider les urologues à gérer leurs patients en cette période de pandémie sans précédent. En outre, il souligne la capacité de ConfirmMDx à contribuer à déterminer quels sont les patients qui présentent un faible risque de cancer agressif de la prostate et peuvent donc éviter une consultation de suivi au cabinet, une IRM ou une biopsie de la prostate. C’est particulièrement important pour les patients âgés de plus de 65 ans qui sont considérés à risque élevé d’infection par le COVID-19 et qui constituent environ 70 % de la patientèle des urologues. MDxHealth est prête à soutenir ces urologues et à les aider à traverser cette période. »

« Notre préoccupation majeure est de protéger notre personnel et leur famille, ainsi que nos clients et leurs patients. Notre équipe MDxHealth s’est adaptée aux défis actuels et nous restons déterminés à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes, nos patients, nos clients, notre personnel et nos actionnaires. »

Faits saillants pour le premier trimestre clôturé le 31 mars 2020

Chiffre d’affaires total de 5,9 millions de dollars, en hausse de 24 % par rapport aux 4,7 millions de dollars au premier trimestre de 2019.

Revenus liés aux produits de 5,6 millions de dollars, en hausse de 26 % par rapport aux 4,5 millions de dollars du premier trimestre de 2019.

Croissance de 3 % pour ConfirmMDx par rapport au premier trimestre de 2019.

Baisse de 28 % pour SelectMDx par rapport au premier trimestre de 2019.

Aperçu par produit du volume de test à facturer

Territoire Produits Trimestre clôturé le 31 mars 2020 2019 % de différence États-Unis ConfirmMDx 4 532 4 379 3 % SelectMDx 3 346 4 941 (32) % UE SelectMDx 1 063 1 165 (9) %

COVID-19 et perspectives pour 2020

La Société continue à penser que ses deux produits complémentaires, en phase de commercialisation, ont le potentiel de fournir aux urologues un chemin clinique clair leur permettant d’identifier précisément les cancers de la prostate cliniquement significatifs, tout en réduisant le recours à des procédures invasives. Nous sommes convaincus que ce chemin clinique, avec l’utilisation de SelectMDx comme guide dans la détection du cancer avant la biopsie et de ConfirmMDx après la biopsie, continuera à entretenir la dynamique et à augmenter les parts du marché de la Société sur tous les fronts.

À la suite de la pandémie mondiale de COVID-19, la Société suspend ses prévisions pour 2020 qui avaient été émises le 26 février 2020 dans son communiqué de presse de clôture relatif à l’exercice 2019. Les conditions du marché actuelles et les changements rapides liés au COVID-19 rendent extrêmement difficiles la prévision de résultats futurs. La Société a pris les mesures nécessaires afin de pouvoir continuer à fournir ses services auprès des patients et des médecins, tout en restant fiscalement responsable et en assurant la protection de son personnel.

À propos de MDxHealth

MDxHealth est une société multinationale de soins de santé qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) brevetée et sur d’autres technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques, à pronostiquer le risque de récidive et à prédire la réponse à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire américains sont basés à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d’informations, consultez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour plus d’informations :

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché dans lequel elle opère. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes hypothèses et estimations de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables, mais pouvant s’avérer incorrects. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s’avérer être substantiellement différents. MDxHealth décline expressément toute obligation de mise à jour de toute déclaration prévisionnelle du présent communiqué afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si cela est requis par la loi ou par une réglementation. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d’achat de titres ou d’actifs de MDxHealth dans quelque juridiction que ce soit. Aucune valeur mobilière de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans inscription préalable en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières, et ses amendements, ou dans le respect d’une dispense d’une telle inscription, et conformément à toutes les lois applicables aux valeurs mobilières aux États-Unis.

REMARQUE : Les logos de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx et SelectMDx sont des marques commerciales ou des marques déposées de MDxHealth SA.







1 Urology and Precision Medicine in the COVID-19 Era, by Neal D. Shore, MD, March 27, 2020

https://www.urologytimes.com/coronavirus/urology-and-precision-medicine-covid-19-era





