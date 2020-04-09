2020年4月8日星期四，下午5:45

主营业务利润增长19%，达922万欧元

COVID-19新冠肺炎疫情的防控及应对

汽车和重型货运车行业的设备-系统供应商及流体和机制管理专家AKWEL（FR0000053027；AKW；具备PEA资格）公布2019年全年业绩。

账目合并数据（单位：百万欧元） 2019 2018 百分比变化 营业额 1,101.2 1,062.2 +3.7 % 经营总盈余 130.3 124.6 +4.6 % 主营业务利润 92.2 77.4 +19.0 % 主营业务利润率 8.4 % 7.3 % +1.1 % 营业利润 88.9 73.1 +21.6 % 财务利润 (2.4) (2.1) +11.4 % 净利润（集团） 62.7 61.1 +2.6 % 净利润率 5.7 % 5.8 % -0.1 %

AKWEL 2019年全年营业额为11.012亿欧元，增长了3.7%，按固定业务范围和汇率计算，增长率为4.4%。相比全球同期汽车产量下降5%，AKWEL业绩超额增长了逾9%。

主营业务利润率为8.4%，达922万欧元。

2019年所得税率向常态靠拢（27%），集团净利润为6270万欧元，增长2.6%。

2019年的自由现金流为正，达到2810万欧元。

AKWEL财务状况稳健：净财务债务为3470万欧元（包括与IFRS 16准则相关的1060万欧元），合并权益为5.076亿欧元。

凭借亚洲工厂的经验（其中一些正在逐步复工），AKWEL得以部分预见COVID-19新冠肺炎疫情的影响，并采取措施。

针对这场空前的危机，AKWEL拥有以下结构性优势：本地化的组织架构、稳健的财务状况、高效灵活的工业设施以及与制造商的密切关系（1级），从而可以预期并有效地支持复工。

在此背景下，集团暂停了2020年5%的增长目标，2019财年拟派股息为0.195欧元，降幅35%。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有约12,000名员工。









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