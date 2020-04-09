2020年4月8日星期四，下午5:45
主营业务利润增长19%，达922万欧元
COVID-19新冠肺炎疫情的防控及应对
汽车和重型货运车行业的设备-系统供应商及流体和机制管理专家AKWEL（FR0000053027；AKW；具备PEA资格）公布2019年全年业绩。
|账目合并数据（单位：百万欧元）
|2019
|2018
|百分比变化
|营业额
|1,101.2
|1,062.2
|+3.7 %
|经营总盈余
|130.3
|124.6
|+4.6 %
|主营业务利润
|92.2
|77.4
|+19.0 %
|主营业务利润率
|8.4 %
|7.3 %
|+1.1 %
|营业利润
|88.9
|73.1
|+21.6 %
|财务利润
|(2.4)
|(2.1)
|+11.4 %
|净利润（集团）
|62.7
|61.1
|+2.6 %
|净利润率
|5.7 %
|5.8 %
|-0.1 %
AKWEL 2019年全年营业额为11.012亿欧元，增长了3.7%，按固定业务范围和汇率计算，增长率为4.4%。相比全球同期汽车产量下降5%，AKWEL业绩超额增长了逾9%。
主营业务利润率为8.4%，达922万欧元。
2019年所得税率向常态靠拢（27%），集团净利润为6270万欧元，增长2.6%。
2019年的自由现金流为正，达到2810万欧元。
AKWEL财务状况稳健：净财务债务为3470万欧元（包括与IFRS 16准则相关的1060万欧元），合并权益为5.076亿欧元。
凭借亚洲工厂的经验（其中一些正在逐步复工），AKWEL得以部分预见COVID-19新冠肺炎疫情的影响，并采取措施。
针对这场空前的危机，AKWEL拥有以下结构性优势：本地化的组织架构、稳健的财务状况、高效灵活的工业设施以及与制造商的密切关系（1级），从而可以预期并有效地支持复工。
在此背景下，集团暂停了2020年5%的增长目标，2019财年拟派股息为0.195欧元，降幅35%。
|AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。
AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有约12,000名员工。
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Akwel
CHAMPFROMIER, FRANCE
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