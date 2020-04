Information réglemntée / information privilégiée





Brussels, April 9, 2020, 7h30 CET – Solvay annonce aujourd’hui la mise à jour de certains éléments financiers suite à l’impact de la pandémie de COVID-19. En raison de l'incertitude accrue et de la durée de la crise, le Groupe retire ses perspectives pour l'année 2020 telle que publiées le 26 février 2020. Parallèlement, Solvay confirme sa recommandation de dividende, témoignant d’une génération de cash, un bilan et un niveau de liquidité solides. Solvay annonce également son intention de créer un Fonds de solidarité destiné à soutenir les employés et les personnes à leur charge qui feraient face à des difficultés financières liées à la crise de COVID-19.

"Nous restons pleinement mobilisés pendant cette période difficile. Nous sommes déterminés à utiliser tous les leviers en notre contrôle, et en particulier à veiller à la sécurité de nos employés, à rester proches de nos clients et à maintenir une génération de cash solide tout en réduisant nos coûts," a déclaré Ilham Kadri, CEO. "Nous continuons à réduire nos engagements de retraite, et diminuons nos dépenses d’investissement de €250 millions en 2020. La solidité de notre bilan - avec des réserves d'environ €4 milliards composées de cash et de facilités de crédit non utilisées - et l'accent mis sur la génération de cash durant cette période difficile me rendent confiante que Solvay traversera cette période difficile sans accroc,” a poursuivi Mme. Kadri.

Le Groupe confirme qu’il maintient sa recommandation de dividende total de €3,75 brut par action, sur base des solides résultats 2019 annoncés le 26 février dernier. Cela se traduit par un dividende final brut de €2,25 par action payable le 20 mai 2020. Il intervient après l’acompte sur dividende de €1,50 par action payé en janvier 2020.

Par ailleurs, Solvay annonce son intention de créer un fonds de solidarité Solvay afin d’aider les employés et leurs proches qui seraient confrontés à des difficultés financières liées à la crise du COVID-19. Les cadres dirigeants se sont portés volontaires unanimement pour contribuer à hauteur de 15% de leur salaire du reste de l'année. Le Groupe versera également une somme équivalente à toutes les contributions des salariés. Sur recommandation du management, le Conseil d’Administration a approuvé et invite tous les actionnaires à verser un tiers de leur dividende final (équivalent à €0,75 par action) à ce fonds.

"Je tiens à remercier les employés de Solvay pour leur engagement à maintenir, en toute sécurité, nos activités-clés opérationnelles au service de nos clients en ces temps difficiles. Les produits de Solvay sont plus que jamais essentiels à la vie quotidienne dans un certain nombre de marchés tels que les soins de santé, l'alimentation et les biens de consommation. Je suis convaincu que Solvay en sortira plus fort lorsque les conditions économiques s'amélioreront," a déclaré Mme Kadri.





