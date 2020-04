Kinepolis Group publiceert jaarverslag 2019

Gereglementeerd bericht

9 april 2020, 8u00

Kinepolis Group NV stelt haar jaarverslag 2019 voor, met een gedetailleerd overzicht van de meest recente bedrijfsresultaten en -activiteiten.

Het jaarverslag bestaat uit drie delen, die zowel samen als apart downloadbaar zijn:

Deel I: Bedrijfsrapport

Deel II: Duurzaamheidsrapport

Deel III: Financieel rapport

Link naar het jaarverslag 2019

Op woensdag 13 mei 2020 om 10u00 gaan de Gewone Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering door op de maatschappelijke zetel van Kinepolis Group NV (Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel).

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden verzoekt de Raad van Bestuur met aandrang de aandeelhouders om de geldende overheidsmaatregelen inzake covid-19 te respecteren en, indien nog van toepassing in hun huidige of gelijkaardige vorm, de fysieke aanwezigheid op de vergaderingen te vermijden en de nodige volmachten te verlenen volgens het model ter beschikking gesteld door de Vennootschap. In geval van nieuwe ontwikkelingen, zal de Vennootschap hierover verder communiceren middels een persbericht.

Link naar de verslagen, oproepingen, volmachten en overige stukken wat betreft de AV en BAV.

Contact

Kinepolis Press Office Kinepolis Investor Relations

+32 (0)9 241 00 16 +32 (0)9 241 00 22

pressoffice@kinepolis.com Investor-relations@kinepolis.com

Over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.