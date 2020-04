Selskabsmeddelelse nr. 5-2019/20

9. april 2020

InterMail har i 1. halvår 2019/20 realiseret sine finansielle forventninger til trods for Coronavirus COVID-19 udbruddet. Desuden har InterMail tilpasset virksomheden både strukturelt og medarbejdermæssigt, med henblik på fortsat realisering af strategiplanen InterMail2023. I forlængelse heraf har InterMail indgået aftale omkring udvidelse af den nuværende kreditfacilitet hos selskabets bank for at imødegå effekterne af Coronavirus COVID-19 udbruddet.

I forlængelse af ovenstående er InterMail gået i gang med at vurdere potentielle strukturelle løsninger med henblik på at styrke forretningsgrundlaget og kapitalstrukturen.

Som angivet i selskabsmeddelelse nr. 4 2019/20 har Coronavirus COVID-19 udbruddet påvirket købsadfærden hos virksomheder og forbrugere, og dermed også de kommunikationsopgaver og løsninger, som InterMail producerer for sine kunder. Det fortsatte globale udbrud af Coronavirussen forventes at påvirke selskabets resultater negativt for perioden april til september 2020. De indførte restriktioner i Sverige og Danmark samt usikkerheden omkring varigheden og ophævelsen bevirker imidlertid, at InterMail ikke længere kan kvantificere de resultatmæssige forventninger Når der kommer klarhed om omfanget og varigheden af myndighedernes restriktioner samt kundernes forretningsmæssige reaktion på Coronoavirussen, vil InterMail kommunikere nye forventninger til regnskabsåret 2019/20.

På baggrund heraf har InterMail valgt at suspendere forventningerne til regnskabsåret 2019/20.

Venlig hilsen

Yderligere oplysninger:

John Dueholm, Bestyrelsesformand Anders Ertmann, CEO

Mobil: 31 24 49 31 Telefon: 39 66 09 22

E-mail: rdujdu@gmail.com E-mail: anders.ertmann@intermail.com





Nicolas Olivares, Finance Director

Telefon: 39 67 28 22

E-mail: nicolas.olivares@intermail.com





InterMail er et datadrevet full service kommunikationshus med fokus på effektfulde løsninger inden for omnichannel markedskommunikation, relationsmarkedsføring og digitale loyalitetsklubber.

